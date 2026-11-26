خبرني - استكملت وزارة الأشغال العامة والإسكان تعديل تنظيمها الإداري لتضم 11 إدارة موزعة بين الشؤون المالية والإدارية والفنية، إلى جانب مجلس البناء الوطني ووحدتي الرقابة الداخلية والتخطيط الاستراتيجي، وفقا للوزير ماهر أبو السمن.

ولفت أبو السمن، الخميس، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية للموازنة العامة 2027، لموازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان، إلى تنفيذ خطط الطرق السنوية وإنجاز المشاريع المقررة خلال السنوات السابقة عبر الإدارات المعنية.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع البلديات، أوضح أبو السمن أن الوزارة تنفذ خمسة مشاريع كبرى مخصصة للإدارة المحلية بتكليف من مجلس الوزراء، تشمل مشروعين للطرق في محافظة الكرك، ومشروعاً في الرمثا بقيمة 2.4 مليون دينار لصالح البلدية، إضافة إلى الطريق الواصل إلى مستشفى الأميرة بسمة وطريق إربد الدائري بتكليف من رئاسة الوزراء.

وأشار إلى الدور الفني والاستشاري لمجلس البناء الوطني في دعم مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية عبر لجان فنية وإنشائية تضم خبراء من الجامعات والقطاع الخاص لإعداد الدراسات والكشف الميداني وتقديم التقارير الفنية للمباني والطرق والمنشآت.

وحول مشروع الطريق المأجور على طريق الموقر – الحلابات، الذي افتُتح في تشرين الثاني 2025، قال أبو السمن أنه يمثل نموذجا استثماريا يسهم في دعم صيانة الطرق عبر توجيه إيراداته إلى صندوق خاص لصيانة الطريق وخدمته، كاشفا عن التوجه لطرح مشروع أو مشروعين جديدين ضمن هذا المسار خلال عام 2027.

وأضاف أن منظومة إدارة أصول الطرق تشير إلى الحاجة لنحو 75 مليون دينار سنوياً لتغطية أعمال الصيانة وإعادة الإنشاء وفق فحوصات الطرق في مختلف المحافظات، منوها إلى أن العمل سيبدأ مباشرة في عام 2027 ضمن مشروع إدارة أصول الطرق للكشف الفني على حالة الطرق وتحديد احتياجاتها من الصيانة وإعادة التأهيل.

وكشف أن فحص الطرق في مختلف محافظات المملكة أظهر وجود نسب مرتفعة من الطرق التي تحتاج إلى إعادة إنشاء، مشيرا إلى أن الكشف تم بموجب جهاز خاص بتمويل خارجي من إحدى المنظمات، على أن ينطلق العمل مباشرة في عام 2027 ضمن مشروع إدارة أصول الطرق باستخدام تقنيات متخصصة للكشف الفني على حالة الطرق وتحديد احتياجاتها من الصيانة وإعادة التأهيل