خبرني - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنّه تمّ العثور الأربعاء على جثمان المواطن الأردني البحّار محمد حسام الدين العتيبي رحمه الله.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ خفر السواحل في دولة الإمارات العربية المتحدة عثر على جثمان المرحوم بالقرب من سواحل رأس الخيمة.

وأكّد المجالي أنّ الوزارة من خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في أبو ظبي تنسق مع ذوي المرحوم والسلطات الإماراتية بخصوص استكمال إجراءات دفن الجثمان في المملكة.

وثمّن المجالي جهود السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان التي واصلت البحث عن المواطن رحمه الله منذ فقدانه، وتعاونها مع سفارتَي المملكة في البلدين.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة المواطن، سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده برحمته ومغفرته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.