خبرني - ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة ومرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة، شبكة إلكترونية لتسويق وتوزيع الأدوية المهربة وغير المجازة، خارج القنوات المرخصة لتداول الدواء.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، الخميس، أن العملية جاءت بعد جهود رقابية واستقصائية بدأت منتصف ليل أمس الأربعاء، وأسفرت عن ضبط مركبة، أثناء توصيل أدوية مهربة إلى مستهلكين في عمّان، تم طلبها عبر المنصات الإلكترونية، مبينة أن عمليات التحري وتتبع المركبة قادت إلى مستودع غير مرخص في عمّان، جرت مداهمته فجر الخميس، حيث تمكنت الفرق المختصة من ضبط مئات العبوات والحقن الدوائية المهربة، بعد اكتشاف بوابات مخفية تؤدي إلى مخزن سري داخل المستودع.

وأضافت المؤسسة أن المضبوطات شملت مئات العبوات منها حقن مونجارو وأوزمبيك وأدوية تستخدم للتنحيف، إضافة إلى مئات العبوات من المكملات الغذائية المهربة وكميات كبيرة من الإبر المخصصة لأقلام الحقن، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية وأنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على الشبكة، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم من قبل الجهات المختصة.

وأكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات استمرار جهود المؤسسة الرقابية على الاتجار غير المشروع للأدوية عبر المنصات الإلكترونية، بما فيها عمليات الرصد الاستباقي والاستقصاء والتتبع للوصول إلى مصادر التخزين وشبكات التوزيع خارج منظومة التداول الدوائي المعتمدة والتي تخضع لمنظومة رقابية متكاملة تشمل تسجيل الأدوية واستيرادها وفحصها وتخزينها وتوزيعها، وفق المتطلبات والمعايير المعتمدة لضمان جودتها ومأمونيتها وفعاليتها.

وتهيب المؤسسة بالمواطنين ضرورة شراء الأدوية من الصيدليات والقنوات الدوائية المرخصة حصراً، وعدم الشراء الصفحات الإلكترونية التي تروج للمستحضرات الدوائية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.