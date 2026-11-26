خبرني - في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز فرصهم في العمل والإنتاج والاعتماد على الذات، رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، اليوم الخميس، إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الملكية السامية لعربات الطعام، التي تستهدف دعم الشباب العاطلين عن العمل في قطاع فنون الطهي والضيافة وتمكينهم من تأسيس مشاريع ريادية خاصة بهم من خلال توفير عربات طعام مجهزة.

وتتضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الملكية التي أطلقت في الديوان الملكي الهاشمي، تشغيل 26 عربة طعام جديدة، موزعة على مناطق حيوية ذات طابع سياحي وتنموي في مختلف محافظات المملكة، بما يتيح فرصا جديدة أمام أبناء وبنات المجتمعات المحلية لإنشاء مشاريعهم الإنتاجية الخاصة في قطاع فنون الطهي والضيافة.

وتقوم فلسفة المبادرة على الانتقال بالشباب من البحث عن الوظيفة إلى التشغيل الذاتي من خلال تأسيس مشاريعهم الريادية الخاصة، بما يعزز ثقافة العمل الحر والاعتماد على الذات، ويجسد نهجا تنمويا يستثمر طاقات الشباب وقدراتهم الإبداعية ويربطها بالفرص المتاحة في المجتمعات المحلية، خصوصا في المناطق السياحية والمناطق ذات النشاط التجاري، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحقيق الاستدامة لهذا النوع من المشاريع الصغيرة.

وأكد العيسوي خلال حفل الإطلاق، إن هذه المبادرة تعكس رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم الشباب للتوجه نحو التخصصات المهنية بما يمكنهم من دخول سوق العمل خصوصا في قطاع السياحة والضيافة وفنون الطهي التي تعتبر من القطاعات الاقتصادية والتشغيلية الواعدة.

وأشار إلى أنه استفاد من المبادرة شباب وشابات من خريجي مؤسسات أكاديمية وطنية في تخصص فنون الطهي والضيافة التي شملت خريجي مؤسسة التدريب المهني والأكاديمية الملكية لفنون الطهي وكلية عمون. وأوضح، أن المبادرة التي تنفذ بتوجيهات ملكية سامية تستهدف تشغيل الشباب العاطلين عن العمل في قطاع الضيافة وخدمات الطعام والشراب وتمكينهم من تأسيس مشاريع ريادية خاصة بهم من خلال تزويدهم بعربات طعام مجهزة وفق أسس تنافسية وشفافة لاختيار المستفيدين تراعي الإبداع في تقديم منتجات مميزة والجدية في العمل والقدرة على إدارة المشاريع وضمان استدامتها ويسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمستفيدين.

وأكد أنه مع إطلاق المرحلة الثالثة سيرتفع إجمالي عدد عربات الطعام ضمن المبادرة إلى 40 عربة، موزعة على مختلف محافظات المملكة في مواقع حيوية جرى اختيارها بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة، وفق شروط إيجار ميسرة تسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتوفير مقومات نجاحها واستدامتها.

ولفت العيسوي، إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة حققت نتائج مميزة، إذ تحولت بعض عربات الطعام إلى مشاريع ريادية تشكل نقاط جذب للمواطنين، بفضل الجهود المشتركة والإجراءات الفنية والمهنية التي رافقت تنفيذ المبادرة، بدءا من اختيار المواقع المستهدفة والمستفيدين وصولا إلى التشغيل والمتابعة المستمرة، مؤكدا اعتماد النهج ذاته في تنفيذ المرحلة الثالثة والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية.

وأشار إلى أن المبادرة أتاحت فرصا للشباب والشابات من خريجي المؤسسات الأكاديمية والتدريبية الوطنية المتخصصة في فنون الطهي والضيافة، من بينها مؤسسة التدريب المهني والأكاديمية الملكية لفنون الطهي وكلية عمون، بما يعزز توظيف المهارات والمعارف المهنية المكتسبة في إنشاء مشاريع إنتاجية خاصة.

وثمن العيسوي جهود المؤسسات الشريكة وتعاونها في مختلف مراحل تنفيذ المبادرة، مؤكدا أهمية مواصلة هذا التعاون لضمان تحقيق أهدافها التنموية واستدامة مشاريعها ومشيرا إلى أن إدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية ستواصل متابعة المبادرة، بالتنسيق مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والمؤسسات الشريكة، لضمان حسن التنفيذ وتعزيز فرص نجاح المشاريع واستمرارها.

وتستهدف المبادرة العاطلين عن العمل من خريجي تخصص فنون الطهي ممن لديهم خبرة أو شغف في المجال، على أن تقيم كفاءتهم من خلال التقييم الفني واختبار عملي في الطهي.

وشملت مراسم الإطلاق توقيع تسع اتفاقيات تأجير لتوفير مواقع تشغيل لعربات الطعام، وقعتها شركة الوحدات الجاهزة للخدمات اللوجستية، المشرف على تنفيذ المبادرة والتابعة لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مع كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى ودائرة الأراضي والمساحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجمع الملك حسين للأعمال ورؤساء لجان بلديات الزرقاء الكبرى والطفيلة الكبرى وبني عبيد والفحيص.

ووقع الاتفاقيات مدير عام صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية سامر المفلح، مع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس أحمد الملكاوي ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة المهندس خلدون الخالدي ومفوض شؤون البنية التحتية والحضرية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور المعتصم الهنداوي والرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال المهندس عمار عز الدين ورئيس لجنة بلدية الزرقاء الكبرى المهندس خالد الخشمان ورئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور أمجد الشباطات ورئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال البطاينة ورئيس لجنة بلدية الفحيص المهندس عماد الحياري.

من جهتهم، أكد ممثلون عن جهات شريكة أهمية المبادرة الملكية، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك ورؤية سمو ولي العهد، في تمكين الشباب الأردني اقتصاديا ومهنيا، وتعزيز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي، وتشجيعهم على الريادة والاعتماد على الذات والتشغيل الذاتي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشاروا إلى أن المبادرة تمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات من خلال توفير الوحدات الجاهزة والخدمات اللوجستية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل والتشبيك مع المستفيدين، بالتعاون مع مؤسسات التدريب المهني والأكاديمية الملكية لفنون الطهي، بما يساعد الشباب على امتلاك المهارات اللازمة لإدارة مشاريعهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وقالوا إن المبادرة التي جاءت بتوجيهات ملكية تجسد الاهتمام بتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي وتمنحهم فرصا لإبراز قدراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع توفر لهم مصادر دخل، لافتين إلى أن التجربتين السابقتين حققتا قصص نجاح تؤكد أهمية مواصلة دعم هذه المبادرات وتوسيع نطاقها.

وأكدوا استعداد الجهات الشريكة لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرة من خلال توفير المواقع المناسبة في مختلف مناطق المملكة والتعاون مع البلديات والجهات المعنية بما يراعي الخصوصية الاقتصادية والسياحية لكل منطقة ويسهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز التنمية المحلية.

وشددوا على أهمية البناء على ما تحقق في المراحل السابقة ومواصلة تقديم الدعم للشباب وأصحاب الأفكار الريادية، مشيرين الى أن تضافر جهود المؤسسات الرسمية والشركاء يسهم في استدامة المبادرة وتعزيز أثرها الاقتصادي والاجتماعي في مختلف محافظات المملكة.

وأضافوا إن المبادرة منذ انطلاق فكرتها، شكلت أنموذجا وطنيا للعمل التكاملي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أسهمت مراحلها السابقة في تحقيق قصص نجاح وتوفير فرص مميزة أمام الشباب لإثبات قدراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة ومصادر دخل مستدامة، موضحين بأن المرحلة الثالثة تأتي استكمالا للجهود المبذولة لتعزيز هذه التجربة وتوسيع أثرها في مختلف محافظات المملكة.