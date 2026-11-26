خبرني - أطلق البنك العربي مبادرة "فن التدوير" بالتعاون مع متحف الأطفال للسنة الثالثة على التوالي، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال وتشجيعهم على تبنّي ممارسات مستدامة من خلال تجارب فنية تفاعلية تجمع بين التعلم والإبداع وإعادة استخدام المواد المستهلكة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج البنك العربي "معًا" للمسؤولية المجتمعية، الذي يدعم الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المحلي، بما في ذلك حماية البيئة.

وتركز النسخة الثالثة من المشروع على الحد من الأثر البيئي للانتشار الواسع للأكياس البلاستيكية وتقليل استخدامها اليومي بكميات كبيرة، ما يجعلها من أبرز المواد الاستهلاكية التي تستدعي إعادة التدوير. وانطلاقًا من ذلك، اختار متحف الأطفال تسليط الضوء هذا العام على إعادة تدوير البلاستيك وتحويل الأكياس البلاستيكية المستهلكة إلى صفائح بلاستيكية تشبه القماش باستخدام تقنية الدمج الحراري، لتوظيفها في تنفيذ مجموعة من الأعمال الفنية المبتكرة. كما يتيح المشروع للزوار المساهمة في توفير المواد اللازمة للأنشطة من خلال محطة مخصصة لجمع الأكياس البلاستيكية داخل المتحف، بما يشجّع الأطفال وعائلاتهم على الحد من النفايات البلاستيكية والاستفادة منها بطرق إبداعية ومستدامة.

ومن خلال المبادرة سيتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة الفنيّة التفاعلية مع الأطفال والتي تتضمن توظيف الصفائح البلاستيكية المعاد تشكيلها في تصميم مظلة شمسية كبيرة، وإنشاء مجسّم مستوحى من واجهة الخزنة في مدينة البتراء، إلى جانب ابتكار أشكال ومقتنيات فنية متنوعة يمكنهم أخذها معهم إلى المنزل. وتمنح هذه الأنشطة الأطفال فرصة للمشاركة في تنفيذ أعمال فنية جماعية وفردية، تجمع بين التصميم والتشكيل واستلهام عناصر من التراث الأردني، وتُبرز الإمكانات الإبداعية لاستخدام المواد المستهلكة في إنتاج أعمال جديدة.

وفي تعليقها على إطلاق المشروع، قالت السيدة لارا عبيدات، المدير العام لمتحف الأطفال: "نعتز بتعاوننا المستمر مع البنك العربي ودعمه لمشروع "فن التدوير" للعام الثالث على التوالي، والتي تعكس إيماننا المشترك بأهمية تنمية الوعي البيئي لدى الأطفال منذ الصغر. ومن خلال هذا المشروع، نسعى إلى تحويل المفاهيم البيئية إلى تجارب عملية تتيح للأطفال الاستكشاف والإبداع والمشاركة في إيجاد حلول مبتكرة، ليدركوا أن المواد المستهلكة يمكن أن تتحول إلى شيء جديد وذي قيمة، وأن مساهماتهم، مهما كانت بسيطة، قادرة على إحداث أثر إيجابي في البيئة من حولهم".

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنّى استراتيجية شاملة ومتكاملة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تعكس حرصه على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لدعم التنمية المستدامة، عبر مبادرات متنوعة تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.

ومتحف الأطفال مؤسسة تعليمية غير ربحية أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله عام 2007، ويضم أكثر من 195 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وساحته الخارجية، إلى جانب مرافق تعليمية متنوعة تشمل المكتبة واستديو الفن ومختبر الاختراع والحديقة السرية. ويقدّم المتحف على مدار العام برامج وأنشطة تعليمية تفاعلية تهدف إلى تنمية فضول الأطفال وتعزيز تعلّمهم من خلال اللعب والاستكشاف، وقد استقبل المتحف من انطلاقه ما يزيد عن 4,600,000 زائر.