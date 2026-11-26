خبرني - تعرض الممثل الكوميدي التونسي محمد العربي المازني لاعتداء عنيف على مستوى الرأس في منطقة الزهروني بالعاصمة تونس، ما استدعى نقله إلى المستشفى وإخضاعه للعناية المركزة.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، صباح الخميس، بأن الحادثة وقعت الأربعاء، وفق ما نقلته إذاعة "موزاييك" ومصادر محلية، وسط موجة تضامن وقلق في الأوساط الفنية.

وبحسب ما تداولته بعض الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، كان المازني برفقة صديقه على متن دراجة نارية حين التقيا مجموعة من الشبان في منطقة الزهروني. وتفيد رواية متداولة بأن أحدهم طلب التقاط صورة مع الفنان، غير أن الأخير رفض، ليتحول الموقف إلى اعتداء عنيف أسقطه أرضا، حيث ارتطم رأسه بحجر وفقد وعيه.

وأوضحت المصادر اﻹعلامية أن مرافق المازني غادر المكان على متن الدراجة النارية من دون تقديم الإسعاف، فيما عثر عليه لاحقا سائق سيارة أجرة قام بنقله إلى المستشفى. وقد كشفت الفحوصات الأولية عن إصابته بنزيف على مستوى الرأس، ما استدعى تدخلا جراحيا عاجلا.

وتشير التقارير إلى أن الشرطة العدلية بمنطقة السيجومي بالعاصمة تونس بدأت التحقيق في ملابسات الاعتداء، كما فتحت الجهات الأمنية بحثا لتعقب الجاني. وأفادت مصادر بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بإدراج المعتدي بالتفتيش، والاحتفاظ بشقيقه ومرافق المازني.