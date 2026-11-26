تحمل أعلام الأوطان، لدى شعوب العالم، معاني سامية ودلالات راسخة؛ فهي عنوان السيادة، ورمز الشموخ والانتماء، وذاكرة التاريخ، والبصمة البصرية التي تختزل هوية الدولة ومكانتها. وحين تخفق رايات الدول عاليًا، فإنها لا تحمل ألوانًا ورموزًا فحسب، بل تحمل قصة وطن وشعب وتاريخ.

ومن المعروف، في الأعراف الدولية، أن لكل دولة بروتوكولها الخاص والمعتمد، غير أن البروتوكولات الملكية تُعد من أكثر البروتوكولات دقةً وحساسيةً وتفصيلاً، وفق ما يشهد به كبار خبراء المراسم والتشريفات الدولية.

فقد كانت بعض الدول تستغرق أسابيع في التنسيق والإعداد لأدق تفاصيل الزيارات الملكية، ولا سيما زيارات ملوك المملكة المتحدة؛ بدءًا من ترتيبات استقبال الطائرة، مرورًا بمراسم الاستقبال والمصافحة، وصولًا إلى أدق التفاصيل المتعلقة بمواقع الوقوف، ومسافات المصافحة، وترتيب الأعلام، ومواقع الجلوس. فالبروتوكول الملكي ليس مجرد شكليات، بل لغة احترام متبادل، ورسائل سيادية ودبلوماسية محسوبة.

ومع ذلك، قد يقع أحيانًا سهوٌ أو خطأ في ترتيب علم دولة ما؛ فقد يوضع إلى يمين المتحدث بدلًا من يساره، أو العكس، وقد تنعكس ألوانه، فيختل ترتيبها، فيظهر الأخضر في الأعلى والأسود في الأسفل، أو يحدث ما هو أكثر دلالة، كغياب النجمة السباعية عن العلم الأردني.

وربما تمر مثل هذه التفاصيل مرور الكرام لدى كثيرين، ولا تستوقف انتباههم، سواء بسبب عدم التدقيق الكافي من موظفي المراسم والتشريفات، أو من بعض العاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية. فغالبًا ما يتولى بروتوكول الدولة المضيفة تنفيذ الترتيبات بالتنسيق مع بروتوكول الدولة الضيفة، وفق تعليمات متبادلة يفترض أن تُنفذ بمنتهى الدقة.

لكن إن سَهَت عينٌ عن تفصيل، فإن عيون الكبار لا تسهو عن راية وطنها؛ فالعلم ليس قطعة قماش تُرفع في المناسبات، بل رمز سيادة، وعنوان هوية، واختزال لتاريخ أمة وكرامة شعب.

وهنا تبرز اللفتة السياسية والدبلوماسية العميقة لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، بإشهار النجمة السباعية في العلم الأردني، في مشهد يتجاوز مجرد تصحيح تفصيل بروتوكولي إلى رسالة وطنية وسيادية واضحة.

رسالة تقول: إن غابت النجمة عن أعينكم، فنحن هنا لنذكّركم بها.

إنها بصمة بصرية أردنية تحمل في طياتها وعيًا بالرمز، واعتزازًا بالهوية، وحرصًا على ألا يُختزل العلم الأردني أو يُعرض ناقصًا في أي محفل دولي.

فالنجمة السباعية ليست تفصيلًا عابرًا في علمنا، بل تحمل دلالات وطنية وتاريخية، وترتبط بالسبع المثاني، كما تستحضر في الذاكرة الأردنية معاني الوحدة والرسالة والهوية.

ولعل الرسالة الأعمق في هذه اللفتة أن الهوية الأردنية لا تقبل التجزئة أو السهو؛ فهي علمٌ بشعاره، ووطنٌ بحدوده، وأرضٌ ومياه، وأمنٌ واستقرار، وشعبٌ وقيادة، وسيادةٌ وكرامة، وطموحٌ نحو القوة والازدهار.

إنها عيون الصقر؛ ترى ما قد يغيب عن الآخرين، وتدرك أن هيبة الأوطان تبدأ من احترام رموزها، وأن الهوية الأردنية ليست مجرد راية ترفرف في المحافل، بل وطنٌ حاضرٌ في الوجدان، أينما جاب أبناؤه العالم.