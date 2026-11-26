خبرني - في مشهد يلخص عجائب الأقدار، لم يكن يدري صاحب سيارة تعطلت به في منطقة نائية، أن خشيته عليها من السرقة سيجعله يقودها بيديه إلى مصيرها المحتوم وسط كتلة اللهب المروعة التي اجتاحت الطريق الدائري بمنطقة الوراق في مصر، مساء أمس الأربعاء.

بدأت القصة التي تداولها والتقط صورها شهود عيان وعدد من المارة بالقرب من حادث حريق الوراق، حينما توقفت سيارة فجأة في مكان مقطوع، فانتاب مالكها القلق من تركها في موقع اعتبره غير آمن، ليسارع بطلب "ونش إنقاذ" لنقلها إلى مركز للصيانة.

وما إن رُفعت السيارة على متن الونش وانطلقا في طريقهما، حتى تزامن عبورهما أعلى الطريق الدائري مع اللحظة الكارثية لانقلاب شاحنة المواد البترولية ووقوع الانفجارات المتتالية.



أراد حمايتها.. فتحولت إلى رماد

وفي ثوانٍ معدودة، تحول الطريق الآمن إلى جحيم، وحاصرت ألسنة النيران ونش الإنقاذ والسيارة المحمولة فوقه، ليفشل السائق في الإفلات من كتلة اللهب الضخمة. لينتهي الأمر بالتهام الحريق المركبتين بالكامل، وتتحول السيارة التي أراد صاحبها حمايتها من اللصوص إلى رماد في قلب الكارثة.

وخيمت على شهود العيان الذين رأوا في الواقعة عبرة إنسانية مؤلمة تضاف إلى سلسلة المآسي التي خلفها الحادث.

وكان الطريق الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، قد شهد مساء أمس الأربعاء بالقرب من نزلة الضبعة ومحطة مترو القومية، انفجارات متتالية وحريقاً هائلاً، إثر انقلاب شاحنة نقل مواد بترولية محملة بنحو 51 ألف لتر من البنزين.

وأدى تسرب الوقود واشتعاله السريع إلى امتداد ألسنة اللهب لعدد من المركبات المتواجدة في محيط الواقعة، ما تسبب في تفحم عشرات السيارات وتعطل الحركة المرورية بالكامل في الاتجاه المؤدي إلى الهرم.



وفور وقوع الكارثة، دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بعشرات من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة، بالتزامن مع تمركز 39 سيارة إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.

وتواصل النيابة العامة والأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف الأسباب الفنية وراء انقلاب الشاحنة، فيما خيمت حالة من الحزن على الشارع المصري جراء الخسائر البشرية الفادحة والمشاهد المأساوية التي خلفها الحادث.