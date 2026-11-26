خبرني - باشرت كوادر شركة "إمداد والبيئة الخضراء" أعمالها الميدانية في منطقة وادي السير بالعاصمة عمان، وذلك ضمن نطاق عمل شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير، الذراع التنفيذي المملوك لـ أمانة عمان الكبرى.

وبحسب بيان للشركة اليوم الخميس، يقتصر التشغيل في هذه المرحلة الانتقالية على الكوادر البشرية الميدانية فقط، دون إشراك الآليات، في إطار خطة التوسع التدريجي المعتمدة لتغطية مختلف مناطق العاصمة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير منظومة النظافة وإدارة النفايات في عمان وضمان انتقال سلس وفعال للعمليات التشغيلية يرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الاستدامة البيئية في أحياء المدينة.