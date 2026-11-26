خبرني - قدّمت شركة غوغل طلب براءة اختراع لتصور قناة تلفزيونية شخصية، يُولّد محتواها بالذكاء الاصطناعي وفق اهتمامات المشاهد، مع إمكانية جعله بطل القصص وإدراج إعلانات داخل الفيديوهات المخصصة له.

وذكر موقع "404Media"، أن التصور يحمل اسم "My Channel"، ويطرح تجربة مشاهدة يمكن أن تتجدد باستمرار، اعتماداً على بيانات المستخدم وسجل مشاهداته وتفضيلاته.

ويحمل الطلب عنوان "إنشاء قناة لتجارب فيديو مصممة خصيصاً للمستخدم".

وبحسب براءة الاختراع، يجمع النظام تفضيلات المشاهدة ومعلومات سياقية من الجهاز، مثل اللغة والموقع الجغرافي أو عنوان الاتصال بالإنترنت، إلى جانب بيانات ديموجرافية، مثل الفئة العمرية.

وتُحوّل هذه المعلومات إلى تعليمات نصية تُرسل إلى نموذج الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى مخصص، ثم يُحفظ الفيديو في مستودع ويُبث إلى جهاز المشاهد.

ويمكن تشغيل العملية بطلب المستخدم أو وفق جدول دوري، كما يتضمن الطلب تصورا لإعداد التعليمات تلقائيا دون مدخلات مباشرة منه، والاستعانة بالأخبار والاتجاهات الرائجة والنتائج الرياضية.

وتظهر الفيديوهات المقترحة داخل واجهة تحمل اسم صاحبها، مع عناوين وأوصاف للأعمال، ويمكن أيضاً بناء شخصية رقمية من صور المستخدم، ومحاكاة صوته لأداء حوار الشخصية الرئيسية.

ويشمل إنتاج القناة قصصاً تجمع الجريمة بالكوميديا، وأعمالاً رومانسية ومغامرات خيال علمي وإثارة، وفي مثال رياضي، قد يظهر مشجع للكريكيت في المدرجات يشجع الهند، أو يتفاعل مع لاعب تابع ملخصات مبارياته.

ويرتبط التصور بخادم إعلاني يضيف إعلانا واحدا على الأقل إلى الفيديو المخصص، بما يتيح الجمع بين محتوى مصمم للمشاهد ورسائل إعلانية تظهر أثناء تجربته.

يأتي ذلك ضمن توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلانات وتوزيعها، إذ أوضحت ميتا، مطلع العام الجاري، أنها تستخدم التقنية لتوليد مواد إعلانية وتحسين اختيار الإعلانات المناسبة للجمهور، اعتماداً على فهم تفاعلات المستخدمين.