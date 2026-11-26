تخيل ثلاثة في طابور الصراف آخر الشهر، راتب الأول 599 وراتب الثاني 610، وخلفهما متقاعد راتبه 600 بالتمام. تبادل الأولان نظرة قصيرة كراكبي سيارتين عند إشارة حمراء، وراح الثالث يحسب ما سيقبضه جاره وما لن يقبضه هو، كمن يعيد عد النقود في كفه أملاً بأن تتغير!

أحال مجلس النواب الاثنين مشروع موازنة 2027 إلى لجنته المالية، وفيه زيادة شهرية قدرها ثلاثون ديناراً لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن ستمئة دينار، تبدأ العام المقبل. وبحسب مصادر حكومية، يستفيد نحو 600 ألف، بكلفة تزيد على 180 مليون دينار سنوياً.

لا اعتراض على الزيادة، فالثلاثون خير من الصفر، ولا على توجيهها إلى الأقل دخلاً.

الاعتراض على الحافة!

تقل. لا تساوي ولا تزيد. فيصير الأول 629، ويبقى الثاني 610، ويبقى الثالث 600!

أي أن من كان أقل بأحد عشر ديناراً تقدم على من كان أكثر بتسعة عشر! الدينار الناقص صار ثروة، والدينار الزائد صار عبئاً، وأغلى دينار في الأردن هذا الشتاء هو الدينار الستمئة!

هكذا تعمل العتبات حين تُكتب بقلم رصاص ولا يكون في الدرج ممحاة!

تخيل موظفاً راتبه 611 أمام الموارد البشرية يطلب خفض راتبه اثني عشر ديناراً، ليصير 599 ويقبض الثلاثين فيربح ثمانية عشر. سترد عليه الموظفة بأن النظام يعرف العقوبة ولا يعرف الرغبة، وستحيل الطلب إلى لجنة تنظر فيه ثلاثة أشهر، فيخسر الموظف الشتاء كله!

ولن يمر أسبوع حتى يطلق أحدهم تطبيقاً يسأل عن راتبك ثم يخبرك كم يلزمك أن تخسر لتربح!

قال المتقاعد، وهو يسوي نظارته، إنه محاسب سابق وإن الحل ورقة ونصف ورقة. فلتبق الثلاثون كاملة لمن دون الستمئة، ثم ينقص نصف دينار عن كل دينار يزيده الراتب حتى تنتهي عند 660. فيصير صاحب الستمئة 630، وصاحب 610 يصير 635، ولا يخسر أحد لأنه عبر العتبة، ويبقى الأعلى راتباً أعلى دائماً!

كل عشرة آلاف موظف في هذه الشريحة يكلفون نحو مليون وثمانمئة ألف دينار في السنة، أي واحداً بالمئة من كلفة المشروع، أما عدد الشريحة نفسها فعند وزارة المالية ولم أجده منشوراً!

سأله صاحب 610، وهل من صيغة أرخص؟ فكر المحاسب وقال، توقف الزيادة عند 630، وتصرف لمن بين الستمئة والـ630 ما يوصله إلى 630 فقط. شريحتها أضيق فتكلف أقل، غير أنها تساوي صاحب الستمئة بصاحب 629. وهذا ظلم بالتساوي، والتساوي في بلادنا يسمى عدالة!

أما التمويل فبحسب ما نُشر ستأخذه الحكومة من خفض 15 بالمئة في النفقات التشغيلية للوزارات. فلتبدأ بالاجتماعات التي لا تنتج جدولاً. والمشروع عند اللجنة المالية الآن، والفرصة في مقاعدها لا في الطابور، وسؤال واحد عن عدد الواقفين عند الحافة يغير الحساب كله!

في الخارج طوابير لا يشملها النص بحسب ما نُشر، منها العامل في القطاع الخاص، يشاهد الحفل من خلف الجدار. ثم يأتي السوق وهو أسرع من البنك وأخف من الراتب، فإن سمع بالخبر قبل صاحبه احتفل على طريقته، برفع الأسعار!

الدولة تحب الأرقام المستديرة، والناس تحب الأرقام الناقصة!

وما بين الحبين يقف موظف يعد بأصابعه ما بين ستمئة وستمئة وعشرة، كمن يعد الدرجات في سلم لا يعرف أين ينتهي!

إذا مرت الموازنة كما وصلت؛ فسيصير أثمن ما يملكه الموظف ديناراً ينقصه!

