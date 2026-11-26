خبرني - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ،الخميس، الهجوم الإرهابي على مقرٍّ لوزارة الداخلية في مدينة الحسكة في الجمهورية العربية السورية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية ، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وجدّد المجالي التأكيد على موقف الأردن الثابت الداعم لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سوريا، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.