خبرني - أثار فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعدما ظهر فيه شيخ يتعامل مع بقايا عصفور ميت، قال إنه عُثر عليها ضمن عمل سحر، وكانت ملفوفة بأسلاك وقيود مختلفة.

وظهر الشيخ في التسجيل وهو يفحص بقايا الريش والجناحين، المحاطة بأسلاك وشرائط مشدودة، موضحا أن هذه الأشياء استخدمت في عمل قال إنه يستهدف شخصا بعينه وإلحاق الأذى به.

وقال الشيخ إن إحكام لف بقايا العصفور بالأسلاك يهدف إلى جعل فك العمل أكثر صعوبة، لافتا إلى أن هذه الأعمال، بحسب ما ذكر، يراد منها إضعاف الشخص المستهدف وإصابته بالمرض على نحو متدرج.

ولفت إلى أن شكل البقايا وطريقة ربطها توحيان، وفق تقديره، بأن العمل يعود إلى سنوات مضت.

الشيخ يوجه رسالة تحذير

وفي نهاية المقطع، تلا الشيخ عددا من الآيات القرآنية، من بينها آية الكرسي، ووجه رسالة تحذيرية لمن يمارسون مثل هذه الأعمال، مؤكدا أن نشر التسجيل جاء للتوعية وأخذ العبرة.

وحظي الفيديو بتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أثار المشهد الذي تضمن بقايا العصفور والمواد الملفوفة حوله ردود فعل وتساؤلات بين المتابعين.