خبرني - مازح الفنان المصري رامز جلال، البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بطلب غريب خلال حضوره مباراة الفريق أمام آيندهوفن الهولندي، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 5-1.

ونشر جلال عبر حسابه على فيسبوك مقاطع فيديو ظهر فيها وهو ينادي على مورينيو باللغة العربية قائلا: "الأهلي عايزك يا مورينيو.. عموتة مشي"، في إشارة إلى رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة عن قيادة الفريق الأحمر.



الأهلي يستقر على بديل عموتة

وكان النادي الأهلي وجه الشكر إلى عموتة وجهازه الفني في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء بعد خسارة النادي بهدفين مقابل لا شئ أمام متصدر الدوري المصري بيراميدر. قبل أن يلجأ لتعيين سامي قمصان مدربا مؤقتا للفريق.



وقال الأهلي في بيان مقتضب على موقعه في فيسبوك أمس الأربعاء "يتسلم اليوم الكابتن سامي قمصان قيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد تكليفه بالمهمة".

وأضاف "عبّر قمصان عن امتنانه الشديد لناديه، وأنه لم يكن بمقدوره إلا تلبية نداء الأهلي أيا كان الموقع الذي يشغله. هذا وسوف يواصل قمصان العمل مع الجهاز الفني عند التعاقد مع مدير فني أجنبي".



وعمل قمصان سابقا في الأهلي ضمن الأجهزة الفنية للسويسري مارسيل كولر والجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني وعدد آخر من المدربين الأجانب.

وكان قمصان يشرف على تدريب المقاولون العرب قبل أن يعود إلى الأهلي.

واستغنى الأهلي عن خدمات عموتة بعدما تجرع الفريق أول خسارة له تحت قيادة المدرب المغربي. ووقع النادي عقوبات شديدة على لاعبيه وجمد مستحقاتهم المالية "إلى أجل غير مسمى" بعدما تراجع الفريق إلى المركز الثالث في الدوري عقب الهزيمة أمام بيراميدز، الذي حقق انتصاره التاسع تواليا ليعزز صدارته للمسابقة برصيد 27 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني و7 نقاط عن الأهلي.

وكان الأهلي -أكثر الأندية المصرية فوزا بألقاب في كرة القدم- قد تعاقد مع عموتة لمدة موسمين في يونيو/حزيران الماضي خلفا للدانماركي ييس توروب.

وانفصل النادي عن توروب بالتراضي بعدما أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الثالث في الدوري المحلي، وخرج مبكرا من دوري أبطال أفريقيا.

وقاد عموتة الأهلي في 14 مباراة بالدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ولم يخرج من أي بطولة حتى الآن. وحقق عموتة الفوز في 11 مباراة، وتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة، لكنه واجه ضغوطا جماهيرية بسبب تذبذب الأداء.

وسبق لعموتة (57 عاما) تدريب منتخب الأردن إضافة إلى فرق عربية، منها السد القطري والوداد المغربي والجزيرة الإماراتي.