خبرني - أصدر وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الأستاذ الدكتور عزمي محافظة صباح اليوم الخميس الموافق 26-11-2026 تعميماً على رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية مطالباً إياهم بالسماح للطلبة الملتحقين في البرنامج العادي، وعلى نفقتهم الخاصة فقط بتسجيل المساقات الدراسية للفصل الدراسي الثاني القادم 2026 -2027 بدون اشتراط مسبق لتسديد الرسوم الجامعية، ومنحهم فرصة للتسديد حتى بداية أسبوع السحب والإضافة للفصل الثاني، وفقاً للتقويم الجامعي المعتمد في كل جامعة، وبدون أن يترتب عليهم أي غرامات مالية، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ستعمل جاهدةً لإعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027 في أسرع وقت ممكن، حيث أن الموعد المتوقع للإعلان هو نهاية شهر كانون الثاني (يناير) القادم لعام 2027، وذلك قبل بدء عملية السحب والإضافة في الجامعات الرسمية لتجنيب الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية دفع الرسوم الجامعية، واختصاراً للوقت والجهد على الوزارة، والجامعات، والطلبة المرشحين للاستفادة في تنفيذ عملية رد الرسوم الجامعية للطلبة.