خبرني - علق الدولي المغربي سفيان أمرابط على قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، والذي انتهى بتثبيت تتويج المنتخب السنغالي باللقب، معربا عن أمله في أن يتمكن منتخب بلاده من حسم الألقاب مستقبلا داخل أرض الملعب.

وقال الدولي المغربي خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عشية مباراة أياكس أمستردام أمام تون السويسري في دوري المؤتمر الأوروبي. إن القضية اتخذت مسارا غريبا وغير مألوف، خصوصا أنها استمرت قرابة عام، وشهدت تقلبات في مسألة هوية البطل.

وأضاف أمرابط: "بصراحة، مر ما يقرب من عام. إنها وضعية استثنائية وغير مألوفة. الجميع شاهد ما حدث في النهائي. ألا تفوز باللقب في حينه، ثم تحصل عليه لاحقا، قبل أن تضطر إلى التخلي عنه مجددا.. نعم، إنه أمر غريب".

وتابع الدولي المغربي: "عندما تفوز بنهائي، ترغب في الاحتفال مع الجماهير، لكننا لم نتمكن من ذلك. كان الأمر مختلفا وغريبا للغاية. لقد اتخذوا قرارهم، وللأسف لم يكن في مصلحتنا. علينا تجاوز الأمر، وآمل أن نتمكن مستقبلا من الفوز باللقب أخيرا داخل الملعب".

ولم تقتصر خيبة أمل أمرابط على الجانب الرياضي، بل امتدت إلى ما اعتبره تأثيرا سلبيا للقضية على صورة كرة القدم الأفريقية، رغم التطور الذي تشهده في السنوات الأخيرة.

وقال في هذا الصدد: "لا، هذا أمر غير مقبول ببساطة. أن نستمر بعد عام في النقاش بشأن الجهة التي تملك هذا الكأس أو لا تملكه، فذلك ظلم حقيقي. إنه يلقي بظلاله على بطولة كانت رائعة من جوانب أخرى. هذا أمر مؤسف حقا، لكن لا يمكننا تغيير شيء. علينا المضي قدما ومحاولة الفوز مجددا".

حكم "كاس" يعيد اللقب للسنغال

كانت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قبلت يوم الاثنين الاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

وقررت المحكمة إلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف، وإعادة العمل بقرار لجنة الانضباط، وبناء على ذلك، تثبيت النتيجة التي انتهت إليها المباراة النهائية بفوز السنغال 1-0.

وكان الاتحاد السنغالي قد استأنف قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف، الذي اعتبر المنتخب السنغالي خاسرا للمباراة النهائية بالانسحاب، ومنح الفوز للمنتخب المغربي.

وفي استئنافه، دفع الاتحاد السنغالي بأن قرار الحكم جان جاك ندالا استئناف المباراة في الدقيقة 109 (90+19)، خلال النهائي، والسماح باستكمالها حتى انتهائها بنتيجة رياضية، لا يجوز مراجعته، لأنه يندرج ضمن ما يعرف بـ"مبدأ سلطة الحكم داخل أرضية الملعب".

حيثيات قرار محكمة التحكيم الرياضي

ذكرت المحكمة أن الحكم ندالا "لم يرتكب خطأ قانونيا" عندما قرر استئناف اللعب، مشيرة إلى أنه كان يملك السلطة المطلقة لاتخاذ هذا القرار، وأكدت أن القضاة الثلاثة في المحكمة توصلوا إلى هذا الحكم بالإجماع.

وأضافت المحكمة: "أقرت الهيئة بأن الحكم كان مضطرا لاتخاذ قرار في ظل أجواء مشحونة للغاية، لكن هذه الظروف لا تبرر وصف قراره بأنه تعسفي. على العكس من ذلك، لم يبد أن تقدير الحكم قد تأثر بأي عوامل خارجية عن المباراة".

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية: "بإطلاقه صافرة استئناف اللعب، اعتبر الحكم أن شروط استكمال المباراة قد تحققت، فقد عاد كلا الفريقين إلى أرض الملعب، وأبدى كلاهما استعداده لمواصلة اللعب".

وتنص لوائح البطولة على أن الفريق الذي يرفض اللعب يعتبر خاسرا للمباراة، إلا أن المحكمة أوضحت أن هذه القواعد تنطبق فقط في الحالات التي يؤدي فيها سلوك أحد الفريقين إلى اتخاذ الحكم قرارا بإنهاء المباراة نهائيا.

وأضافت المحكمة أن الحكم ندالا لم يرتكب "خطأ قانونيا" عندما سمح باستئناف اللعب.