خبرني - كشف وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، عن تراجع مديونية البلديات بنحو 340 مليون دينار لتصل إلى نحو 300 مليون دينار بعد إجراء المقاصات المستحقة مع الجهات الرسمية، وذلك عقب حزمة إجراءات حكومية شملت إعفاء البلديات من قروض بقيمة 150 مليون دينار، وسداد 110 ملايين دينار للمقاولين في نهاية عام 2024 وبداية 2025، إضافة إلى تحمل الحكومة ديونا لشركات الكهرباء، وإعفاءات من غرامات وفوائد الضمان الاجتماعي، وسداد استملاكات بقيمة 25 مليون دينار للمواطنين.

وأوضح المصري، الخميس، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية للموازنة العامة 2027، لموازنة وزارة الإدارة المحلية، أن دعم البلديات في الموازنة العامة بات يعتمد بموجب تعديل القانون على نسبة 16% من الإنفاق الرأسمالي للدولة بدلاً من ربطه بعوائد المحروقات المتذبذبة، مشيراً إلى أن مخصصات البلديات تشهد زيادة لا تقل عن 10 ملايين دينار مقارنة بالعام الماضي، وتوزع وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار المساحة وعدد السكان والإيرادات وموقع البلدية وحساسيتها.

وفي ملف الموارد البشرية، أعلن المصري عن تثبيت نحو 6 آلاف عامل مياومة على 3 مراحل، حيث جرى إنجاز الدفعة الأولى بواقع ألفي عامل، على أن يُنفذ الثلث الثاني في 2 كانون الثاني المقبل، والثلث الثالث بحلول عيد الفطر المقبل، مقدراً كلفة التثبيت بما لا يقل عن 12 إلى 15 مليون دينار، إلى جانب شمول موظفي البلديات بزيادة الـ 30 دينارا التي أقرتها الحكومة لموظفي الدولة من موازناتها بكلفة تقارب 12 مليون دينار.

ولفت إلى أن 104 بلديات حققت زيادة في الإيرادات بلغت 90 مليون دينار خلال الفترة من 1 من تموز من العام الماضي وحتى 1 تموز 2026، إلى جانب خفض النفقات بنحو 40 مليون دينار، ما وفر نحو 130 مليون دينار أُسهم جزء منها في سداد المديونيات، فيما وُجه الباقي لطرح عطاءات خدمية وبنية تحتية للمواطنين.

وفي مجال التحول الرقمي، أشار المصري إلى أن رئاسة الوزراء غطت كلفة حوسبة النظام المالي والإداري والموارد البشرية والاستملاك والمستودعات والمخزون والمخططات التنظيمية بقيمة 10 ملايين دينار، متوقعاً إنجاز هذه الأنظمة في الربع الأول من عام 2027، وأن تصبح جميع الخدمات قابلة للأتمتة خلال عامين بعد أن بلغ عدد الخدمات المؤتمتة حالياً نحو 40 خدمة.

‎وحول إدارة النفايات الصلبة، بيّن المصري وجود دراستين رئيسيتين للوسط والشمال، حيث تعتمد دراسة الشمال (التي تشمل نحو 34 بلدية في إربد وجرش وعجلون وأجزاء من المفرق) نهج "زيرو ويست" لتقليل النفايات المطمورة إلى 10% وإعادة استخدام وتدوير أو استخلاص الطاقة من الباقي، مع طرح فرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه سيتم طرح فرصة استثمارية في مكب الأزرق وإنشاء محطات تحويلية لخدمة مناطق الوسط، وإسناد إدارة مكب الغباوي إلى أمانة عمان الكبرى، فيما يجري العمل على مشروع بديل لمكب العقبة المغلق بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ.