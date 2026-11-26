خبرني - عندما عاد جنسن هوانغ هذا الأسبوع إلى قيادة شركة الرقائق العملاقة "إنفيديا" -عقب فضيحة تتعلق بعلاقاته خارج إطار الزواج- لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المسؤول الحكومي الوحيد الذي رحب بعودته.

فعلى بعد آلاف الكيلومترات، احتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بهذه العودة أيضا.



وكان هوانغ قد وصف إسرائيل ذات مرة بأنها "البيت الثاني" لشركة "إنفيديا"، وهو شعور عكسه نتنياهو في منشور على منصة "إكس" قال فيه "لقد أوجدت شراكة إنفيديا مع قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي قيمة هائلة للشركة وللاقتصاد الابتكاري في إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "إن استمرارية القيادة في إنفيديا خبر سارّ لهذه الشراكة ولقطاع الذكاء الاصطناعي العالمي"، في إشارة إلى إعادة هوانغ إلى منصبيْه رئيسا تنفيذيا ورئيسا للشركة يوم الاثنين.

وركزت عناوين الأخبار العالمية على علاقات هوانغ، بما فيها علاقته بشخص يُشتبه في ارتباطه بالاستخبارات الصينية، وعلى تداعيات استقالته، فضلا عن سباق التكنولوجيا الأوسع بين واشنطن وبكين.

وقد أسهمت عودته إلى الشركة -التي شارك في تأسيسها- إلى حد كبير في تهدئة مخاوف الأسواق، إذ قفز سعر سهم "إنفيديا" بنسبة 30% يوم الاثنين الماضي.

لكن عودة هوانغ هدأت المخاوف في إسرائيل أيضا، التي يمكن القول إنها الدولة الأكثر تأثرا بأداء "إنفيديا" خارج الولايات المتحدة، إذ تستضيف أكبر عمليات الشركة الأمريكية خارج أراضيها.



ما الذي يجعل "إنفيديا" مهمة لإسرائيل؟

تتخذ شركة "إنفيديا" من ولاية كاليفورنيا مقرا لها وتبلغ قيمتها السوقية نحو 4 تريليونات دولار. وتؤدي الشركة دورا محوريا في ثورة الذكاء الاصطناعي الحديثة، إذ تستحوذ على حصة استثنائية تقارب 90% من السوق العالمية لوحدات معالجة الرسوميات، وهي معالجات متخصصة في الذكاء الاصطناعي تُستخدم في مراكز البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا.

وتعد عمليات "إنفيديا" في إسرائيل الأكبر للشركة في مجال البحث والتطوير خارج الولايات المتحدة. وقد ضاعفت الشركة عدد موظفيها هناك خلال السنوات الثلاث الماضية ليصل إلى 6 آلاف موظف، موزعين على سبعة مراكز للبحث والتطوير في يوكنعام وتل أبيب والقدس ورعنانا وبئر السبع. كما تخطط لإنشاء مجمع كبير للبحث والتطوير في كريات طيفون، بالقرب من حيفا، لاستيعاب ما يصل إلى 10 آلاف موظف.

وقدّر بنك إسرائيل أن أنشطة "إنفيديا" في البلاد ستضيف وحدها 2.2 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي عام 2026، ليرتفع إلى 5.6%. وفي غياب "إنفيديا"، كان النمو سيبلغ 3.4%، أي أقل بنسبة 40%.

ومن المتوقع أن تضيف "إنفيديا" 2.4 نقطة مئوية أخرى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي العام المقبل.

ووفقا لتقريرها السنوي، فقد دفعت "إنفيديا" نحو 1.29 مليار دولار ضرائب لإسرائيل خلال سنتها المالية التي انتهت في يناير/كانون الثاني 2025. وتشير بعض التقديرات إلى أن الشركة ستساهم بنحو 3% من إجمالي إيرادات الضرائب الحكومية الإسرائيلية عام 2026.

كيف تفاعلت إسرائيل مع مغادرة هوانغ؟

أثار إعلان استقالة هوانغ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني مخاوف المستثمرين في بورصة تل أبيب في البداية، إذ تراجعت المؤشرات الرئيسية عقب الإعلان.

لكن المؤشرات استعادت عافيتها بحلول نهاية اليوم، إذ أغلق مؤشر "تل أبيب 35" مرتفعا بنسبة 0.22%، فيما صعد مؤشر "تل أبيب 125" الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%. أما مؤشر "بلو تك غلوبال"، الذي يتتبع أداء شركات التكنولوجيا، فتراجع بنسبة 0.15%.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية أعربوا عن قلقهم من التداعيات المحتملة للاضطرابات داخل "إنفيديا"، ولا سيما مغادرة هوانغ، على الاقتصاد الإسرائيلي.

ويوم الاثنين الماضي، هنأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ هوانغ بعودته، مشيرا إلى "تقديره العميق لهوانغ على دعمه المتواصل لإسرائيل والتزامه بتعزيز العلاقة بين إنفيديا وإسرائيل".

وقال مكتب هرتسوغ إن هوانغ أبلغه بأنه "تأثر بالرسالة، وأنه يعتزم الاستفادة إلى أقصى حد من الفرصة الثانية التي أتيحت له".



ما مدى أهمية إسرائيل بالنسبة إلى "إنفيديا"؟

تساهم "إنفيديا" في دعم عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، لكن إسرائيل تحقق للشركة أيضا عوائد كبيرة.

وتعود جذور العلاقة بين عملاق التكنولوجيا وإسرائيل إلى استحواذ "إنفيديا" في أبريل/نيسان 2020 على شركة "ميلانوكس" الإسرائيلية، المتخصصة في توفير منتجات شبكات الحاسوب، مقابل نحو 7 مليارات دولار. وكان ذلك الاستحواذ محوريا في نجاح "إنفيديا".

فقد كانت "إنفيديا" قادرة بالفعل على تصنيع معالجات قوية لتنفيذ أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، لكن وحدة معالجة الرسومات الواحدة لا تستطيع التعامل مع هذه الأعباء بمفردها، بل تحتاج إلى تبادل المعلومات مع وحدات أخرى.

وهنا جاء دور "ميلانوكس" التي طورت البنية التحتية للشبكات اللازمة لتمكين تلك المعالجات من العمل معا بسرعة عالية، بما يوفر الهيكل الأساسي لمراكز البيانات.

وحققت أعمال "إنفيديا" في مجال الشبكات، التي بُنيت حول شركة "ميلانوكس"، إيرادات تجاوزت 21 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2026، وهو ما يعادل نحو 18% من إجمالي إيرادات "إنفيديا".

وخلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس في يناير/كانون الثاني، تحدث هوانغ عن دور إسرائيل في تطوير رقائق رئيسية لشركته.

وقال "إن وحدة معالجة البيانات "بلو فيلد-4" وثلاثة مكونات للشبكات، هي "كونكت إكس-9 سوبر نيك" و"إن في لينك 6 سويتش" و"سبكتروم-6 إيثرنت سويتش"، خرجت جميعها من إسرائيل. وهذا يعني أن أربع رقائق من أصل ست خرجت من إسرائيل"، مشيدا بموظفي الشركة هناك.

وأضاف هوانغ "هذا أمر مذهل للغاية، وربما تكون الرقائق الست كلها من إسرائيل في المرة المقبلة".

ما دور إنفيديا في غزة؟

وأظهرت مراجعة أجرتها منظمة لجنة أصدقاء الخدمة الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي يستخدم منتجات متعددة من شركة "إنفيديا". والمنظمة حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1947، تقديرا لجهودها في إنقاذ اليهود وتقديم الإغاثة لهم خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار تقرير أصدرته المنظمة العام الماضي إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية كشفت عدة عمليات شراء لمنتجات "إنفيديا" خلال حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأوضح التقرير أن هذه المنتجات تشمل أدوات مصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل بطاقات "جيتسون" وأنظمة "دي جي إكس".

وأضاف أنه بما أن قاعدة البيانات العامة لا تسجل سوى العقود غير المصنفة سرية، فإن "هذه المعلومات لا تمثل على الأرجح سوى جزء من الحجم الكامل لاستخدام الجيش منتجات إنفيديا وخدماتها".

وقالت المنظمة إن إسرائيل استخدمت أنظمة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في حرب غزة، بما في ذلك أنظمة تُعرف بأسماء "الإنجيل" و"لافندر" و"أين أبي؟"، لتعقب الفلسطينيين واستهدافهم على نطاق غير مسبوق، مضيفة أن إنفيديا "قد تكون بالتالي متورطة بصورة محتملة في جرائم الحرب هذه".

كما أفادت تقارير بأن معالج الذكاء الاصطناعي "إنفيديا جيتسون تي إكس 2" مدمج في طائرات "لانيوس" المسيّرة التابعة لشركة "إلبيت سيستمز"، التي استخدمتها إسرائيل لقتل مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة.