خبرني - خيمت حالة من الحزن العميق على أهالي مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية شمال العاصمة المصرية القاهرة، عقب الكشف عن هوية سائق شاحنة المواد البترولية الذي لقي مصرعه في الحادث المروع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وتبين أن السائق من أبناء المدينة التي تقع في قلب دلتا مصر، واسمه حسين إبراهيم ويبلغ من العمر 45 عاماً، وعُثر على جثمانه بجوار الشاحنة المحترقة بعد فشل محاولاته في النجاة من ألسنة اللهب.

وكشفت المعلومات أن السائق المتوفى متزوج ولديه أطفال، ونشأ في كنف والدته التي كافحت لتربيته بعد غياب والده، فيما أجمع زملاؤه على سيرته الطيبة والتزامه المهني والأخلاقي، مؤكدين أنه كان معروفاً بدماثة الخلق والبعد عن التدخين، وكان يواصل العمل لساعات طويلة لتأمين حياة كريمة لأسرته.



51 ألف لتر من البنزين

وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن البيانات الفنية للشاحنة المنكوبة، موضحة أنها من طراز "مرسيدس أكتروس" موديل 2020، تتبع أحد المقاولين.

وأضافت المصادر أن الشاحنة كانت محملة بنحو 51 ألف لتر من "بنزين 92"، وأنها تحركت من أحد المستودعات شرق القاهرة في تمام الساعة الخامسة و20 دقيقة مساءً، قبل أن تتعرض للانقلاب والانفجار المروع أعلى دائري الوراق، لتنتهي رحلة السائق المنوفي في قلب الحريق الذي هز المصريين.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، قد أعلن أن الحصيلة النهائية لحادث الحريق بلغت 21 مصاباً، بالإضافة إلى 31 حالة وفاة.



وأضاف أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي، وإمبابة العام، والوراق المركزي عبر 39 سيارة إسعاف، مشيراً إلى أن الوزير خالد عبد الغفار وجه برفع درجة الاستعداد القصوى في الغرفة المركزية للأزمات ومستشفيات المنطقة.

من جانبها نفت وزارة النقل صحة الأنباء المتداولة بشأن سقوط كابل كهربائي على السيارات قبل اندلاع الحريق، مؤكدة أنها لم تصدر أي تصريحات حول ملابسات الحادث الذي يخضع حالياً لتحقيقات النيابة العامة.