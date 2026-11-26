خبرني - بلغ عدد الاشتراكات المرتبطة بخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (2045) اشتراكًا لغاية تاريخ 31 تشرين الأول 2026، وفقا لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وقالت الهيئة، إن عدد الشركات التي تقدم هذه الخدمة داخل المملكة خمس شركات حتى تاريخه.

ويُشكّل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مُكمّلًا حيويًا لشبكات الهاتف المحمول والخطوط الثابتة الحالية، وفق تصريح سابق لرئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، جواد عباسي.

ويستطيع المشترك في هذه الخدمة الوصول إلى شبكة الإنترنت من خلال نظام اتصالات مخصص وثابت، يتم تزويده به من قبل الشركة، ويتكون بشكل أساسي من هوائي استقبال خارجي وجهاز داخلي.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أعلنت عن تشغيل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في المملكة من خلال شركة "ستارلينك"، التابعة لشركة "سبيس إكس" الأميركية والبدء بتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بشكل تجاري وذلك بعد استكمالها جميع الموافقات والتراخيص اللازمة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وبلغ عدد محطات (VSAT) الخاصة بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن العام الماضي 520 محطة موزعة على ثلاث شركات مرخصة في الأردن تقدم ذات الخدمة، وفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.