في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، يبدأ العالم حملة «16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة»، الممتدة حتى العاشر من كانون الأول/ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وبين التاريخين تتجدد الدعوة إلى إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، لكن السؤال الأكثر إلحاحاً في منطقتنا العربية لا يتعلق بعدد الندوات والبيانات التي تصدر بهذه المناسبة، بل بمصير النساء اللواتي يعشن يومياً تحت القصف والنزوح والفقر والتمييز والعنف الأسري والابتزاز الرقمي: من يحميهن؟ وأين يجدن العدالة حين تصبح المؤسسات نفسها عاجزة أو بعيدة المنال؟

تأتي الحملة في سياق إقليمي بالغ التعقيد؛ فالحروب والنزاعات والانهيارات الاقتصادية وتراجع الخدمات العامة لا تخلق العنف من الصفر، لكنها تضاعف مخاطره وتضعف آليات الوقاية والاستجابة. وفي الوقت نفسه، تستمر أشكال العنف داخل البيوت وأماكن العمل والفضاء الرقمي، حتى في البلدان التي لا تشهد حرباً. لذلك لا يمكن اختزال القضية في موسم توعوي، ولا التعامل معها باعتبارها شأناً عائلياً خاصاً؛ إنها قضية حقوق إنسان وأمن إنساني ومسؤولية عامة.

وفي هذا الإطار، تبرز جهود منظمة المرأة العربية بقيادة مديرتها العامة الدكتورة فاديا كيوان، وما يرتبط بها من تعاون مع المؤسسات الحقوقية وشركاء التنمية، ومن بينهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بوصفها فرصة لتعزيز التنسيق العربي وتبادل الخبرات. غير أن القيمة الحقيقية لأي شراكة تقاس بقدرتها على تحويل الوعي إلى خدمات حماية، والتوصيات إلى سياسات، والالتزامات إلى نتائج قابلة للقياس على حياة النساء.

غزة.. حين يصبح البقاء نفسه معركة حماية

في قطاع غزة، لا تنفصل قضية العنف ضد النساء عن الحرب وتدمير مقومات الحياة. فالتهجير المتكرر، والاكتظاظ في مراكز الإيواء، وغياب الخصوصية، ونقص المياه والخدمات الصحية، وتعطل سبل العيش، كلها عوامل تزيد تعرض النساء والفتيات لمخاطر العنف والاستغلال والإكراه. ولا يقتصر الخطر على الاعتداء الجسدي؛ فقد يشمل الحرمان من الموارد والمساعدات، والضغط على الفتيات للزواج المبكر، والعنف النفسي، وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والإنجابية.

ووفق بيان لصندوق الأمم المتحدة للسكان في 23 سبتمبر/أيلول 2026، ارتفعت البلاغات المسجلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في غزة بنسبة 60% خلال النصف الأول من العام. كما زادت البلاغات المتعلقة بالزواج القسري وزواج الأطفال بنسبة 123% بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2026. وأشار البيان إلى أن الاعتداء الجسدي شكّل 31% من الحوادث المبلغ عنها، فيما مثّل الحرمان من الغذاء أو المال أو المأوى أو المساعدة نحو ثلث البلاغات، كما شكّل العنف النفسي والعاطفي 31%.

وهنا تبرز ضرورة قراءة الأرقام بحذر: فزيادة البلاغات لا تعني بالضرورة أن جميع أشكال العنف ارتفعت بالمقدار نفسه؛ إذ قد تعكس أيضاً توسع خدمات الحماية وتحسن قدرة الناجيات على الإفصاح. لكنها، في الحالتين، تكشف حجم الاحتياج والضغط الواقع على مقدمي الخدمات. ويشير الصندوق إلى أن نساء وفتيات في مئات مواقع النزوح لا يصلن بسهولة إلى مساحات آمنة، وهي مساحات قد تكون المنفذ الوحيد للإفصاح والحصول على الدعم النفسي والقانوني والصحي.

وتكشف بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة المنشورة في أبريل/نيسان 2026، عن حصيلة الحرب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة قُتلن في غزة وأصيبت أكثر من 172 ألفاً، وفق الأرقام الواردة في تحديثها الإنساني. كما أفادت بأن نحو 790 ألف امرأة وفتاة يواجهن مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، وأن نحو 540 ألف امرأة يفتقرن إلى خدمات الصحة الإنجابية. هذه الأرقام تصف كارثة إنسانية تتجاوز مفهوم الحماية التقليدي؛ فالحماية هنا تعني أيضاً توفير المأوى الآمن والماء والغذاء والرعاية الصحية والخصوصية.

إن مسؤولية حماية النساء في غزة لا تقع على عاتق المؤسسات النسوية وحدها. إنها مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، وإعادة تشغيل الخدمات الصحية، وتوفير أماكن إيواء تراعي احتياجات النساء والفتيات، والتحقيق في الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.

السودان.. العنف الجنسي في ظل انهيار الحماية

في السودان، دخلت الحرب عامها الرابع، بينما تتسع الاحتياجات الإنسانية وتتراجع قدرة المؤسسات والخدمات على الاستجابة. وتواجه النساء والفتيات مخاطر متداخلة تشمل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والاستغلال، والزواج المبكر، والنزوح، وفقدان مصادر الدخل، وانقطاع الرعاية الصحية. وتزداد صعوبة التبليغ والوصول إلى العلاج في المناطق التي تتعرض للقتال أو يصعب الوصول إليها.

ويذكر موجز صندوق الأمم المتحدة للسكان عن السودان لعام 2026 أن 12.7 مليون شخص أصبحوا معرضين لمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن أكثر من 8.9 مليون شخص ظلوا نازحين حتى أبريل/نيسان 2026. كما يحتاج نحو 22.4 مليون شخص إلى مساعدات الحماية. وهذه تقديرات للاحتياج والتعرض للمخاطر وليست إحصاءً لعدد حالات الاعتداء المثبتة؛ وهو تمييز أساسي عند استخدام البيانات الصحفية.

تتطلب الاستجابة في السودان خدمات سرية وآمنة للناجيات، ورعاية طبية عاجلة، ودعماً نفسياً وقانونياً، وممرات إحالة لا تعرض النساء لمزيد من الخطر، إلى جانب تمويل مستدام للمنظمات المحلية التي تعمل في ظروف شديدة الصعوبة. كما ينبغي ألا يؤدي نقص التمويل أو صعوبة الوصول إلى تحويل العنف الجنسي إلى ملف مؤجل حتى انتهاء الحرب.

الصومال.. المناخ والنزوح والفقر يضاعفون المخاطر

في الصومال، تتقاطع آثار النزاع والجفاف والصدمات المناخية والنزوح مع هشاشة الخدمات الأساسية. وتواجه النساء والفتيات في مخيمات النزوح والمناطق النائية مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج المبكر، والاستغلال، وتراجع الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والحماية. وعندما تضطر الأسرة إلى الاختيار بين الغذاء والمأوى والتنقل الآمن، تصبح النساء والفتيات أكثر عرضة لآليات التكيف الضارة.

وأفاد موجز صندوق الأمم المتحدة للسكان المنشور في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بأن 82 من أصل 120 مرفقاً مسجلاً لتقديم خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي أُغلق بحلول نهاية الربع الثاني من العام. ويعني ذلك أن الأزمة ليست في حجم المخاطر فقط، بل في تقلص الأماكن التي تستطيع الناجيات اللجوء إليها. كما أشار تقرير الصندوق عن الربع الأول من 2026 إلى أن 6.5 ملايين شخص واجهوا مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

وتوضح الحالة الصومالية أن مناهضة العنف لا يمكن فصلها عن سياسات المناخ والأمن الغذائي والإيواء. فالمرافق الصحية ومساحات النساء الآمنة ومراكز تقديم الخدمات ليست إضافات ثانوية في الاستجابة الإنسانية، بل بنية أساسية للحماية ينبغي ألا تتوقف عند أول أزمة تمويل.

سوريا.. سنوات الأزمة وآثار العنف المركب

في سوريا، خلّفت سنوات النزاع والنزوح والانهيار الاقتصادي آثاراً عميقة على النساء والفتيات. ويشير استعراض صندوق الأمم المتحدة للسكان حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا لعام 2024 إلى تعدد أشكال العنف وتداخلها، وإلى ارتفاع المخاطر المرتبطة بآليات التكيف السلبية، مع وجود عوائق كبيرة أمام الوصول إلى المساعدات والخدمات المتخصصة.

ولا تنتهي المخاطر بانخفاض حدة المواجهات في منطقة ما؛ فالفقر وفقدان الوثائق والسكن والعمل، وتفكك شبكات الدعم، وغياب الخدمات، قد تبقي النساء في دائرة الاعتماد القسري أو الاستغلال. وتحتاج الاستجابة السورية إلى خدمات مستمرة داخل البلاد وفي مجتمعات اللجوء، وإلى دعم النساء المعيلات، وضمان التعليم للفتيات، وتوفير مسارات آمنة للإبلاغ والإحالة.

الأردن ومصر.. العنف خلف الأبواب المغلقة

في الأردن، تكشف نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 أن 18% من النساء المتزوجات حالياً أو سابقاً، ضمن الفئة العمرية 15–49 عاماً، تعرضن لشكل من أشكال العنف الزوجي الجسدي أو الجنسي أو العاطفي. وتشير النتائج إلى أن طلب المساعدة لا يزال تحدياً؛ إذ لم تلجأ إلى المساعدة سوى 34% من النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الشريك، بينما لم تطلب 57% المساعدة ولم تخبر أحداً بما تعرضت له.

هذه الأرقام لا تعني أن الأردن يفتقر إلى المؤسسات أو المبادرات، لكنها تكشف الفجوة بين وجود الخدمات ووصول النساء إليها والثقة بقدرتها على توفير حماية فعالة وسرية. ومن هنا تبرز أهمية تعزيز مراكز الحماية، وتدريب العاملين في قطاعات الشرطة والصحة والقضاء، وتوسيع خدمات الدعم النفسي والقانوني، ومواجهة العنف الاقتصادي والرقمي، وضمان ألا تتحول إجراءات التبليغ إلى عبء إضافي على الناجية.

وفي مصر، تظهر بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة المستندة إلى بيانات وطنية أقدم أن 15.1% من النساء في الفئة العمرية 15–49 عاماً أفدن في عام 2018 بتعرضهن للعنف الجسدي و/أو الجنسي من شريك حالي أو سابق خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمسح. كما تشير بيانات الهيئة إلى استمرار أعباء العمل المنزلي والرعاية غير مدفوعة الأجر بصورة غير متكافئة؛ إذ تقضي النساء والفتيات بعمر عشر سنوات فأكثر 22.4% من وقتهن في أعمال الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع، مقابل 2.4% للرجال.

وينبغي التنبيه إلى أن هذه البيانات ليست قياساً آنياً لعام 2026، لكنها تظل مؤشراً على أهمية تحديث المسوح الوطنية، وربط مكافحة العنف بالتمكين الاقتصادي وتقاسم مسؤوليات الرعاية، ومراجعة السياسات التي تعيق استقلال النساء وقدرتهن على اتخاذ القرار.

العنف الرقمي.. امتداد للتهديد إلى المجال العام

إلى جانب العنف الأسري والمجتمعي، يتسع العنف الرقمي عبر التهديد والتشهير والابتزاز ونشر الصور والبيانات الشخصية دون موافقة، والملاحقة والتحرش المنظم. وتتعرض الصحفيات والناشطات والحقوقيات، على نحو خاص، لمحاولات إسكات قد تستهدف سمعتهن وحياتهن الخاصة وفرص عملهن. وقد يدفع الخوف من حملات التشهير بعض النساء إلى الانسحاب من النقاش العام أو تقليل حضورهن المهني.

لا بد من التعامل مع هذا النوع من العنف باعتباره انتهاكاً حقيقياً لا مجرد إساءة على الإنترنت. ويتطلب ذلك آليات تبليغ سريعة، ومساندة قانونية ونفسية، وتدريباً رقمياً، وسياسات واضحة لدى المنصات والمؤسسات الإعلامية وأماكن العمل، مع حماية حرية التعبير وعدم استخدام قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية لتقييد النقد المشروع.

هل تكفي حملات الـ16 يوماً؟

تكتسب حملة الـ16 يوماً أهميتها من قدرتها على جمع الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني والإعلام حول قضية واحدة، لكنها تفقد أثرها إذا ظلت محصورة في بيانات التضامن والأنشطة الرمزية. والمطلوب أن تتحول الحملة إلى نقطة انطلاق لخطة عمل تستمر طوال العام، تتضمن أهدافاً محددة وموازنات معلنة ومؤشرات لقياس التقدم.

وتبرز هنا أهمية التعاون بين منظمة المرأة العربية، بقيادة الدكتورة فاديا كيوان، والمنظمات الحقوقية وشركاء التنمية، ومن بينهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير برامج إقليمية. غير أن الإشارة إلى هذه الشراكات ينبغي أن تقترن بتحديد البرامج والنتائج التي أُعلنت رسمياً، حتى لا تختلط الدعوة العامة إلى التعاون بتفاصيل تنفيذية غير موثقة.

من الشعارات إلى خطة حماية عربية

أولاً، بناء منظومة حماية متكاملة: مراكز إيواء آمنة، وخطوط مساعدة سرية، وخدمات طبية ونفسية وقانونية، ونظام إحالة يضمن عدم اضطرار الناجية إلى تكرار روايتها أمام جهات متعددة.

ثانياً، ضمان التمويل المستدام: ينبغي ألا تغلق مراكز الحماية بسبب نقص التمويل، خصوصاً في مناطق النزاع والنزوح. وعلى المانحين الانتقال من التمويل القصير والمتقطع إلى دعم متعدد السنوات للمنظمات المحلية ومقدمي الخدمات.

ثالثاً، مساءلة مرتكبي العنف: تطوير التشريعات وآليات تنفيذها، وتعزيز التحقيق المستقل، وضمان وصول الناجيات إلى العدالة دون وصم أو انتقام، مع مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

رابعاً، تمكين النساء اقتصادياً: توفير فرص العمل اللائق والتدريب والحماية الاجتماعية والشمول المالي، ودعم النساء المعيلات والنازحات، لأن الاعتماد الاقتصادي قد يحاصر المرأة داخل علاقة عنيفة.

خامساً، الوقاية والتعليم: إدماج مفاهيم المساواة والاحترام والحدود الشخصية ورفض العنف في المناهج والبرامج الشبابية، وإشراك الرجال والفتيان في تغيير الأنماط التي تبرر السيطرة والإيذاء.

سادساً، حماية النساء في الأزمات: تصميم مراكز الإيواء والمرافق الصحية ونقاط توزيع المساعدات بما يضمن الخصوصية والإنارة والمرافق الآمنة وآليات الشكاوى، وإشراك النساء في التخطيط الإنساني وصنع القرار.

سابعاً، تطوير البيانات: إجراء مسوح وطنية دورية، ونشر بيانات مصنفة حسب العمر والمنطقة ونوع العنف، مع حماية سرية الناجيات. كما ينبغي التمييز بين الحالات المبلغ عنها، والحالات التي وصلت إلى الخدمات، والتقديرات المتعلقة بمستوى الخطر أو الاحتياج.

ثامناً، إعلام لا يعيد إيذاء الناجيات: اعتماد لغة لا تلقي اللوم على الضحية، وحماية الهوية والخصوصية، والتركيز على مسؤولية المعتدي والقصور المؤسسي، وتقديم معلومات عملية عن خدمات المساعدة. كما ينبغي أن تبدأ الحماية من المؤسسات الإعلامية نفسها عبر سياسات واضحة لمناهضة التحرش والعنف ضد الصحفيات.

العدالة للنساء معيار لسلامة المجتمعات

تكشف التجارب من غزة والسودان والصومال وسوريا، كما تكشف الأرقام في الأردن ومصر، أن العنف ضد النساء ليس ظاهرة واحدة ولا سبباً واحداً. ففي مناطق الحرب يتخذ العنف أشكالاً مرتبطة بالنزوح وانهيار الحماية والاستغلال، وفي المجتمعات المستقرة نسبياً يستمر داخل البيوت وأماكن العمل والفضاء الرقمي، وقد تغذيه التبعية الاقتصادية والصمت الاجتماعي وضعف الثقة بآليات الإنصاف.

لذلك لا ينبغي أن تنتهي حملة الـ16 يوماً عند إطفاء أضواء الفعاليات في العاشر من ديسمبر. المطلوب أن تبدأ بعدها مرحلة أكثر جدية: مراجعة القوانين، وتمويل الخدمات، وحماية المدافعات عن الحقوق، ومحاسبة المعتدين، وإنتاج بيانات دقيقة، وإشراك النساء في القرارات التي تمس حياتهن.

إن معيار نجاح الحملة ليس عدد الشعارات التي رُفعت، بل عدد النساء اللواتي وصلن إلى الحماية، وعدد الفتيات اللواتي أُبعدن عن الزواج القسري والاستغلال، ومدى قدرة المؤسسات على منع تكرار الانتهاكات. فالعنف ضد المرأة ليس قدراً، والصمت ليس حلاً، والعدالة ليست امتيازاً تمنحه المؤسسات متى شاءت؛ إنها حق أصيل لا يكتمل احترام حقوق الإنسان من دونه.

