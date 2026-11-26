خبرني - دعت الفنانة اللبنانية إليسا إلى حماية المدنيين الأبرياء في سوريا، معربة عن رفضها للظلم وأعمال الترهيب التي يتعرض لها المسيحيون والمسلمون، ومؤكدة أن الإرهاب لا يمتّ بصلة إلى أي دين.

ونشرت إليسا تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس"، مساء الثلاثاء، عبّرت فيها عن صعوبة التزام الصمت إزاء ما يحدث، وكتبت: "أنا كإنسانة، من الصعب جدا أن أسكت عن الظلم اللي عم يواجهه المسيحيين والمسلمين الأبرياء بسوريا، ما بعرف من مين بدي أطلب بس لازم حماية أي إنسان بوجه الترهيب والإجرام اللي عم يصير! الإرهاب ما إلو دين".

ولاقت تدوينة إليسا تفاعلا بين متابعيها على المنصة، حيث أثارت رسالتها نقاشا حول الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا، وضرورة حماية المدنيين بمختلف انتماءاتهم الدينية.

وتستخدم إليسا حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن مواقفها إزاء قضايا إنسانية واجتماعية، إلى جانب مشاركة أخبار أعمالها الفنية وحفلاتها، وغالبا ما تثير منشوراتها نقاشا بين متابعيها، خصوصا عندما تتناول قضايا الشأن العام في لبنان والمنطقة العربية.