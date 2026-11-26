خبرني - شهدت مباراة الجزيرة الإماراتي وغل جوهر سيرجان الإيراني، الأربعاء، في دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم واقعة غير مألوفة، بعدما استُبدل حكم الساحة السوري حنا حطاب بين شوطي اللقاء، إثر اعتراضات على تصرفاته واتهامات من الجانب الإيراني بتناوله المشروبات الكحولية، دون تأكيد رسمي لصحة هذه الاتهامات.

وتولى الحكم الرابع السوري عمار أبو علو إدارة الشوط الثاني من المباراة التي احتضنها ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، وانتهت بفوز الجزيرة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وأكدت صحيفة "البيان" الإماراتية واقعة استبدال الحكم السوري، مشيرة إلى أن أسباب التغيير لم يُعلن عنها، في حين كشفت وسائل إعلام إيرانية عن كواليس القرار، ونقلت تصريحات لمسؤولين في النادي الإيراني بشأن ما وصفوه بالحالة غير الطبيعية للحكم.

إنذار غريب واحتجاجات من الفريقين

بدأت فصول الواقعة في الدقيقة 32 من الشوط الأول، عندما ارتكب أحد لاعبي الجزيرة مخالفة بحق لاعب غل جوهر علي أصغر عاشوري، قبل أن يشهر حطاب البطاقة الصفراء في وجه حارس مرمى الفريق الإماراتي، التركي أرسين ديستان أوغلو، رغم عدم تدخله في المخالفة.

🚨 مشهد غريب ولأول مرة يحدث في كرة القدم 🚨 أثناء لقاء الجزيرة وغل غوهر الإيراني في آسيا 2 تم تغيير الحكم السوري حنا حطاب بين الشوطين وتعيين الحكم الرابع بدلاً منه؛ الحكم كان في وضع غير طبيعي في الدقيقة 32؛ الحكم أحتسب فاول على الجزيرة بسبب تدخل المهاجم؛ الحكم ذهب لحارس الجزيرة بشكل غريب ومنحه بطاقة صفراء!!!!!!! — مدرب غل غوهر تحدث بإن الحكم تعاطى الكحول قبل بداية اللقاء!!!!!! 😱😱😱😱😱😱😱😱😱 https://t.co/IJjCV4hHIE — نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) November 25, 2026

وأثار القرار استغراب لاعبي الفريقين واعتراضات الجهاز الفني للجزيرة، وتوقف اللعب عدة دقائق وسط حالة من الارتباك، قبل استئناف المباراة.

وبحسب موقع "ورزش سه" الإيراني، تراجع الحكم عن قراره بإنذار حارس المرمى بعد التشاور مع الحكم الرابع، دون أن تتضح ملابسات القرار الأول.



وعقب إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، أظهرت كاميرات النقل التلفزيوني مدرب غل جوهر، مهدي رحمتي، وهو يتحدث إلى أعضاء جهازه الفني بشأن تصرفات الحكم، ونسبت إليه وسائل إعلام إيرانية قوله إن الحكم كان مخمورا.

تهديد بعدم استكمال المباراة

وكشف مدير فريق غل جوهر، حيدر أفسري، في تصريحات أدلى بها لموقع "ورزش سه" بين الشوطين، أن الفريق الإيراني أبلغ مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتراضه على حالة الحكم، وهدد بعدم العودة إلى أرض الملعب لاستكمال المباراة.

وبحسب الموقع الإيراني، فإن الاعتراضات لم تقتصر على أعضاء الفريق الضيف، إذ أبدى أعضاء في الفريق الإماراتي أيضا تحفظاتهم على تصرفات الحكم، وأبلغوا مسؤولي الاتحاد الآسيوي بذلك.

وعاد لاعبو غل جوهر إلى أرض الملعب بعد استبدال حطاب بالحكم الرابع، ليستأنف الفريقان المباراة دون تسجيل أي أهداف في الشوط الثاني.

"لاعبو الجزيرة أخبروني أن الحكم مخمور"

وعقب نهاية المباراة، كشف أفسري عن مزيد من التفاصيل في تصريحات للموقع الإيراني ذاته، زاعما أن الحكم السوري اتخذ قرارات غير مفهومة خلال الشوط الأول.

وادعى المسؤول الإيراني أن جهاز فريقه طالب بإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه أحد لاعبي الجزيرة بعد ارتكابه مخالفة، لكن الحكم أوقف اللعب وظل يتحدث عبر جهاز الاتصال اللاسلكي لنحو 5 دقائق.

وزعم أفسري أن أعضاء الجهاز الفني استفسروا من الحكم الرابع عما إذا كان حطاب يتشاور معه، فأجاب بالنفي، مشيرا إلى أن المباراة لم تشهد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، وهو ما أثار استغرابهم بشأن هوية الطرف الذي كان الحكم يتحدث إليه.



وتابع أفسري: "بعد تلك الواقعة، أخبرني لاعبو الجزيرة أن الحكم مخمور".

وقال مدير الفريق الإيراني إن مراقبا للمباراة تابعا للاتحاد الإماراتي لكرة القدم أكد له ذلك أيضا، وأن المسؤولين تواصلوا على الفور مع الاتحاد الآسيوي بشأن حالة الحكم.

ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من صحة هذه الرواية، كما لم تصدر تصريحات مباشرة عن لاعبي الجزيرة أو مراقب المباراة تؤيد ما نقله المسؤول الإيراني.

الحكم السوري واصل مهامه

وفي تطور لافت، أفاد موقع "ورزش سه" بأن حطاب لم يغادر طاقم التحكيم بعد استبداله، وإنما واصل أداء مهامه بصفته حكما رابعا خلال الشوط الثاني.

وظهر الحكم السوري بجوار أرض الملعب وهو يرفع اللوحة الإلكترونية للإعلان عن تبديلات الفريقين بشكل طبيعي.

ويأتي استمرار حطاب في أداء مهامه رغم استبداله بين الشوطين في ظل غياب توضيح رسمي بشأن الأسباب التي دفعت مسؤولي المباراة إلى تغيير حكم الساحة، وطبيعة الظروف التي أحاطت باتخاذ القرار.

دعوات إلى إعادة المباراة

وفي أعقاب الواقعة، دعا الخبير الإيراني في الشؤون القانونية لكرة القدم، هوشنغ نصير زاده، إدارة غل جوهر إلى مخاطبة الاتحاد الآسيوي رسميا والمطالبة بإخضاع الحكم لفحص للكشف عن نسبة الكحول.

وطالب نصير زاده، في تصريحات لموقع "ورزش سه"، النادي بالسعي إلى إبطال نتيجة المباراة والمطالبة بإعادتها بطاقم تحكيم جديد، إذا ثبت عدم أهلية الحكم لإدارتها.

واستند الخبير الإيراني في طرحه إلى أن هدف المباراة الوحيد جاء خلال الشوط الأول الذي أداره حطاب.

غير أن هذه المطالب تظل في إطار الرأي القانوني، إذ لم يعلن النادي الإيراني حتى مساء الأربعاء عن تقديم طلب رسمي لإعادة المباراة.

وفي المقابل، ركز مدرب غل جوهر مهدي رحمتي، في تصريحاته المنشورة من المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، على الجوانب الفنية، مشيدا بأداء لاعبيه، ومعتبرا أن فريقه قدم مباراة متكافئة مع الجزيرة، لكن عدم استغلال الفرص حال دون تحقيق نتيجة إيجابية.

غياب التوضيح الرسمي

ولم يتطرق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في التقرير الذي نشره عبر موقعه الرسمي عقب المباراة، إلى واقعة استبدال الحكم السوري أو الاتهامات التي وجهها إليه الجانب الإيراني.

ولم يصدر عن الاتحاد القاري حتى مساء الأربعاء بيان يوضح ملابسات الواقعة، كما لم يظهر رد علني من الحكم السوري على الاتهامات الموجهة إليه، أو نتائج فحوص طبية تثبت صحة الادعاءات.

وعلى الصعيد الرياضي، حسم الجزيرة المباراة بفضل هدف سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 40، ليرفع الفريق الإماراتي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بعدما ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي في الجولة السابقة.

في المقابل، تجمد رصيد غل جوهر عند نقطتين، ليودع الفريق الإيراني البطولة قبل جولة من نهاية دور المجموعات، في مشاركته الآسيوية الأولى.