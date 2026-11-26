خبرني - وجه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بإعادة تأهيل وتوسعة مبنى المركز الوطني للطب الشرعي وزيادة عدد مقاعد الاختصاص في الطب الشرعي، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للمركز وتعزيز قدراته ورفد المركز بكوادر متخصصة، وذلك خلال زيارته اليوم الخميس للمركز الواقع ضمن حرم مستشفيات البشير في العاصمة عمان في إطار جهود الوزارة لتحسين كفاءة تقديم الخدمة هناك.

وشدد البدور على أن الوزارة ماضية في ترجمة توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى خطوات عملية لتطوير القطاع الصحي، من خلال تحديث البنية التحتية وتعزيز الإمكانات والكوادر والارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها بما يضمن كفاءة الأداء والاستجابة للاحتياجات الصحية.

واطلع البدور خلال الزيارة على أقسام المركز وطبيعة العمل والإجراءات المتبعة، واستمع إلى شرح من الكوادر العاملة حول واقع الخدمات المقدمة ومتطلبات تطويرها واحتياجات التحديث والتوسعة بما يواكب حجم العمل والمهام الموكلة إلى المركز.

وتهدف إعادة تأهيل وتوسعة المبنى إلى تحسين بيئة العمل وتوفير المساحات والإمكانات اللازمة والارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء، فيما تأتي زيادة مقاعد الاختصاص في إطار دعم برامج التدريب والتخصص وإعداد كوادر طبية مؤهلة ورفد القطاع الصحي بالكفاءات اللازمة في مجال الطب الشرعي.

وأكد البدور أهمية تطوير اختصاص الطب الشرعي وتعزيز قدراته الفنية والمهنية وتوفير بيئة عمل ملائمة للكوادر، مشددا على ضرورة مواصلة تحديث مرافق المركز وتطوير الإمكانات المتاحة بما يضمن تقديم خدمات بكفاءة عالية، وبما يتناسب مع أهمية الدور الذي يقوم به المركز في المنظومة الصحية والقضائية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير والتحديث، بما يشمل تحسين البنية التحتية وتعزيز الموارد البشرية وتطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف مرافقها، بما ينعكس إيجابا على جودة الأداء والخدمات المقدمة.