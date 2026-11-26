خبرني - تحسباً لاحتمالات اندلاع مواجهة عسكرية واسعة، بدأت تحركات جديدة لوزارة الدفاع البريطانية تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات المسلحة، في خطوة تشمل الاستعانة بالمحاربين القدامى وإعادة تفعيل قوات الاحتياط الاستراتيجي، وسط تنامي المخاوف الأمنية الأوروبية من التهديدات الروسية واحتمالات اتساع نطاق الصراع في القارة.

وكشفت تقارير صحافية بريطانية، من بينها صحيفة «تلغراف»، عن خطط لإجراء تدريبات واسعة لاختبار قدرة الجيش البريطاني على استدعاء العسكريين السابقين وإعادتهم إلى الخدمة عند الضرورة، ضمن استراتيجية تستهدف رفع مستوى الاستعداد الوطني لمواجهة أي طارئ عسكري.

وتتضمن الخطة اختبار إجراءات استدعاء أفراد الاحتياط، وتجهيزهم بالمعدات اللازمة، وتحديد الأدوار التي يمكنهم القيام بها في حالة نشوب حرب أو وقوع أزمة أمنية كبرى.



رسائل لعسكريين سابقين

حيث أفادت صحفية "التلغراف"، اليوم الخميس، بأن وزارة الدفاع البريطانية وجهت رسائل إلى نحو 100 ألف من العسكريين السابقين، طالبتهم بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وتقديم معلومات عن وظائفهم المدنية ومهاراتهم الحالية.

وتتضمن الرسائل إتاحة الفرصة للراغبين للمشاركة في تدريبات ومناورات عسكرية، بما يساعد السلطات على تحديد الإمكانات البشرية المتاحة والاستفادة منها في حالات الطوارئ.

تأتي هذه التحركات في إطار تعزيز ما يعرف بـ"الاحتياط الاستراتيجي"، الذي يتيح لبريطانيا الاستعانة بأفراد سبق لهم الخدمة العسكرية عند توافر ظروف استثنائية تستدعي ذلك.

ومن جانبه، أوضح وزير شؤون المحاربين القدامى البريطاني أن جنود الاحتياط هم قوة ردع، لافتاً إلى أن الرسائل ما هي إلا لغايات تنظيمية.



تعديلات قانونية لتوسيع صلاحيات الاستدعاء

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت في يناير 2026 عن إجراءات تشريعية لتوسيع قاعدة العسكريين السابقين الذين يمكن استدعاؤهم، من خلال رفع الحد الأقصى لسن الاستدعاء من 55 إلى 65 عامًا، وتوسيع الحالات التي تسمح بإعادة العسكريين إلى الخدمة لتشمل الاستعدادات المرتبطة بالحرب، بدلًا من اقتصارها على حالات الخطر الوطني أو الطوارئ الكبرى أو التعرض لهجوم.

وتستهدف هذه التعديلات منح المؤسسة العسكرية مرونة أكبر في تعبئة الخبرات البشرية والاستفادة منها خلال الأزمات، بما يتماشى مع مراجعة استراتيجية الدفاع البريطانية والتحديات الأمنية المتزايدة.

تأتي هذه الاستعدادات في ظل تصاعد التوترات بين روسيا والدول الغربية، وتزايد التحذيرات من احتمالات توسع المواجهة العسكرية في أوروبا.