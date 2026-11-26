خبرني - انتخب مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة الطاولة في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأربعاء الدكتور عبدالعزيز رضا رئيساً للاتحاد للدورة .الاولمبية الحالية التي تمتد حتى العام 2028

ويُعد الدكتور عبدالعزيز رضا من الشخصيات الرياضية التي تمتلك خبرة طويلة في مجال لعبة كرة الطاولة، حيث كان لاعباً سابقاً في صفوف المنتخب الوطني ونادي الجزيرة، وحقق خلال مسيرته الرياضية إنجازات مميزة، أبرزها التتويج بلقب بطل العرب.

وعلى الصعيد الإداري، يمتلك رضا تجربة واسعة في العمل الرياضي، إذ انتُخب عضوا في مجلس إدارة الأردني لأربع دورات، وأسهم من خلال عمله في خدمة اللعبة وتطوير مسيرتها على المستويين المحلي والعربي.

كما يمتلك خبرات مهنية في المجال الاقتصادي، حيث عمل محللاً ومستشاراً اقتصادياً لدى عدد من البنوك والمؤسسات المحلية.

وفي 27 كانون الأول 2025، اختير نائباً لرئيس الاتحاد الأردني ضمن مجلس الإدارة للدورة الأولمبية التي تمتد حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.