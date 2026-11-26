خبرني - شارك موظفو بنك الإسكان ضمن فريق "إمكان الإسكان" في حملة بيئية توعوية نظمها البنك بالتعاون مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية في العقبة، بمشاركة الأطفال تضمنت زيارة لمحمية البيئة البحرية وحملة لتنظيف شاطئ المملح.

وتأتي هذه الفعالية في إطار دعم البنك المتواصل للجمعية من خلال مظلته للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، وذلك على عدة محاور أبرزها دعم البيوت الأسرية، كجزء من الشراكة الممتدة بين الطرفين منذ سنوات، والتي ساهم البنك من خلالها بضمان استدامة توفير الرعاية للأطفال في الجمعية.

واستهلت الفعالية، التي تميزت بأجوائها التفاعلية والإيجابية، بجولة تعريفية للأطفال في المحمية البحرية في العقبة للاطلاع عن قرب على التنوع الحيوي البحري وأهمية الحفاظ على الكائنات البحرية، قبل أن ينتقل المشاركون لتنفيذ حملة ميدانية لتنظيف الشاطئ، مما أضفى طابعاً تعليمياً وترفيهياً أسهم في إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال وتنمية روح العمل التطوعي لديهم.

وأكدت جمعية قرى الأطفال الأردنية أهمية شراكتها الممتدة مع بنك الإسكان، وما تمثّله من نموذج للتعاون مع القطاع الخاص في دعم الأطفال واليافعين وإتاحة فرص تثري تجاربهم وتسهم في تنمية قدراتهم. وترى الجمعية أن الأنشطة المجتمعية والتطوعية تشكّل مساحة مهمة للأطفال واليافعين لممارسة دور فاعل في مجتمعاتهم، والتعبير عن اهتماماتهم وتحويل وعيهم بالقضايا المحيطة بهم إلى ممارسات ومبادرات ملموسة. كما تسهم هذه المشاركات في تعزيز روح المبادرة والمسؤولية والعمل الجماعي لديهم، وتوسيع فرص تفاعلهم ومساهمتهم الإيجابية في المجتمع.

وتنسجم هذه المبادرة مع التزام بنك الإسكان بتحقيق التمكين والأمان الاجتماعي لأبناء المجتمع، لا سيما الأطفال، حيث يمثل التفاعل الإيجابي معهم وإشراكهم في الأنشطة التطوعية خطوة أساسية تتيح لهم النمو في بيئة آمنة ومحفزة، وتعزز ثقتهم بأنفسهم وبمجتمعهم، إلى جانب ترسيخ قيم الحفاظ على البيئة وحماية الثروات البحرية لديهم.

تأسست جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية عام 1983، وتُعنى بتقديم الرعاية المتكاملة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري أو المعرضين لفقدانه، وذلك من خلال البيوت الأسرية والمجتمعية وبيوت الشباب والشابات داخل وخارج قراها الثلاث في عمّان وإربد والعقبة، إلى جانب دعم مستمر حتى سن 24 عامًا لتعزيز الاستقلالية.

