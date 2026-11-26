خبرني - قضت جين كولينز 30 عاماً عميلة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعلى مدى هذه الفترة الطويلة، لم تلازمها قضية - حتى إلى ما بعد التقاعد - كما فعلتْ هذه القضية.

كان مايكل دونوفان مُحتالاً، وقسّاً سابقاً يملك الملايين، وقد ظلّتْ جين كولينز تتعقّبه على مدى سنوات، وحتى بعد وصولها إلى سِن التقاعد لم تتوقف عن تعقّب أثره.

وكان دونوفان مُنتظم الظهور في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، مُتحدثاً تارة عن حقوق المهاجرين، وتارة أخرى عن مناهضة العنصرية، وأحياناً عن إصلاح العدالة، إلى غير ذلك من القضايا.

وكان دونوفان هو وزوجه ريتشارد مور، يعيشان في منزل يقع على مسافةِ نحو ساعة بالسيارة من مقرّ إقامة كولينز، في مقاطعة أوغوستا بولاية فرجينيا.

وامتلك الزوجان دونوفان ومور شركة "ليبر باي نيكساس"، والتي جمعت أكثر من 200 مليون دولار من المهاجرين الراغبين في التحرّر من قبضة مراكز الاحتجاز الأمريكية – لكنّ ذلك كان عن طريق الاحتيال، بحسب جهات رقابية حكومية.

وترى كولينز أن هذين الزوجين دونوفان ومور كانا "مُفلتَين من العقاب".

وعكفتْ عميلة الفيدرالي على التحقيق في قضية نيكساس منذ 2016 وحتى وصولها إلى سِن التقاعد في 2021، لكنّ التهمة الجنائية الوحيدة التي أثمرت عنها قرابة سِت سنوات من التحقيقات كانت تُهمة تتعلق بـ "الغش الضريبي" موجّهة إلى مور.

لذلك، عندما غادرت كولينز منصبها في مكتب التحقيقات الفيدرالي، كانت لا تزال هنالك بعض خيوط القضية عالقة بذهنها ولم تستطع نسيانها – مثل قضية زاك كروز، شقيق الرجل الذي قتل 17 شخصاً في باركلاند بولاية فلوريدا.

ولقد سدّد الزوجان دونوفان ومور مبلغ 500 ألف دولار كفالة ليُخرجا زاك كروز من السجن، كما وفّرا له مَسكناً، فضلاً عن ظهورهما في وسائل الإعلام للدفاع عنه.

كما وجدت التحريات بعد ذلك أن الزوجين دونوفان ومور حصّلا من زاك كروز مبلغاً وقدره 400 ألف دولار، قيمة وثيقة/بوليصة تأمين على الحياة خاصة بوالدته بعد أنْ ماتت.

وفي الشهر الماضي، أُدين الزوجان بسرقة قيمة هذه البوليصة – لتُستدعى كولينز إلى القضية، كشاهدة في أثناء المحاكمة.

ورأت كولينز في ذلك "فرصتها الأخيرة" لمواجهة الزوجين دونوفان ومور في المحكمة، كما صرّحتْ بذلك في حديث لبي بي سي.

تقول كولينز: "عندما يخضع الأشخاص للمحاكمة، فإن هذا يعني شيئاً ما".

تتذكر كولينز، التي ناهزت الـ 64، كيف كانت شابة عندما التحقتْ بالعمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي، قائلة: "كنت دائما شديدة الاهتمام بالعدالة، وبوضْع الأمور في نصابها، وأعتقد أن هذا هو ما آلتْ إليه الأحداث".

وكانت أكاديمية مكتب التحقيقات الفيدرالي في كوانتيكو قد قبلت أوراق كولينز فور تخرّجها من الجامعة، لترتقي بعد ذلك السُلّم الوظيفي وتتولى مهام مراقبة مُشتبه بهم في قضايا التجسس لصالح روسيا، فضلاً عن قضايا الاتجار في المخدرات.

وفي أواخر حقبة التسعينيات، بدأت مهام كولينز الوظيفية تتجه أكثر نجو "جرائم ذوي الياقات البيضاء"، والتي وجدت فيها مُبتغاها من الإثارة.

وأكثر ما لفت انتباه كولينز في هذا النوع من القضايا، كان "الأثر الورقي" أو الأدلة الورقية - والطريقة التي يقدّم بها المشتبه بهم أنفسهم كما لو كانوا ألغازاً تبحث عن حلول.

تقول كولينز: "هناك الكثير في تلك القضايا من الأدلة الملموسة. وكما نقول فإن الوثائق لا تكذب. كانت أكثر تحدياً".

كما تغيّرت نظرة كولينز إلى الجريمة والضحايا؛ فلا يوجد هنا أثر للدماء، رغم أن آثار الاحتيال تظهر على الضحايا وعلى عائلاتهم على نحوٍ لا تخطئه العين.

وتوضح: "البعض يتعرض للاحتيال المالي، الذي قد يطال مدّخراتهم الحياتية؛ وتترك هذه القضايا أثراً غائراً في نفوس الضحايا الذين يتعرّضون للخداع".

"مقابلة درامية"

بعد أسابيع من قيام أخيه بقتل 14 طالباً وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بإحدى المدارس الثانوية في باركلاند، رأى زاك كروز أنْ يذهب إلى المدرسة ليعقد جلسة للتأمل في الحادث ويحاول احتواء الموقف.

ولكن، عندما عثرت عليه الشرطة يرْكب لوح تزلُّج هناك ألقتْ القبض عليه، وكان حينذاك في الـ 18 من عمره، بتُهمة اقتحام المكان وأُودِع الحبس.

وفي أعقاب المذبحة التي قام بها أخوه، حكم عليه القاضي بدفع كفالة مقدراها 500 ألف دولار.

وتقدّم الزوجان دونوفان ومور لإقالة كروز من عثْرته؛ ولم يقتصرا على دفع الكفالة، وإنما وفّرا مسكناً كذلك.

وفيما بعد، سيقول كروز في المحكمة كيف أنّ لقاءه بهما لأول مرة كان يشبه دراما الأفلام.

وفي أثناء تناوُل العشاء الأول مع كروز، سأله الزوجان دونوفان ومور عمّا إذا كان يرغب في الذهاب إلى فرجينيا والعمل لصالح شركة نيكساس.

وبعد وقت قصير، كان كروز يعيش بالفعل مع الزوجين دونوفان ومور، ويتقاسم معهما الضوء الإعلامي؛ حيث رافقهما إلى المقابلات الإعلامية – حيث حاول الشاب كروز توضيح جرائم أخيه.

بل إن الزوجين دونوفان ومور أقدما على إنتاج برنامج على غرار برامج تليفزيون الواقع عبر الإنترنت، بعنوان: "أنْ تكون زاك كروز"، والذي يصوّر في حلقاتٍ معنى أن تكون أخاً لقاتل شهير.

و"لم يكن هذا أمراً اعتيادياً"، كما سيقول كروز لاحقاً.

وطبقاً لما قاله الزوجان مور ودونوفان، في مقابلة مع بي بي سي في عام 2022، فإن كروز كان قد أصبح جزءاً من عائلتهما؛ حيث اعتبراه "ابناً" لهما، وقالا إنهما أنفقا بسخاء على احترافه رياضة التزلّج.

لكنهما كانا غارقَين في الديون، يتهربان من الدائنين ومصلحة الضرائب؛ وفي غضون ذلك كله، كانت جين كولينز عميلة مكتب التحقيقات الفيدرالي تتعقّب أثرهما دون مَلل.

كان الزوجان دونوفان ومور ينفقان ببذخ – ولديهما أسطول من السيارات الفارهة، كما أقاما حفل زفاف بقيمة 500 ألف دولار، وقاما بطبع كتاب على نفقتهما تكلّف صدوره نحو مليون دولار تحت عنوان: "أمريكا غير الحرة: ما لا تريد حكومتك أن تعرفه".

لكنْ تراكمتْ عليهما ديونٌ بالملايين مستحقّة للعديد من الإدارات التأمينية، والتي فرضت عليهما غرامة بتُهمة تشغيل شركة سندات كفالة بدون ترخيص.

كما استُحقّت عليهما ديون بالملايين لشريك تجاري قديم يحمل اسم "آر إل آي إنشورانس"، بعد فشلهما في سداد كفالة نظراً لأن وكيلاً لهما تخلّف عن حضور المحاكمة.

كما استُحقّت ديون بقيمة تزيد على ثلاثة ملايين دولار لصالح مصلحة الضرائب.

ويقول الادّعاء العام إن هذه الديون الضريبية هي التي دفعت الزوجان دونوفان ومور إلى سرقة ميراث كروز، والاستيلاء على أموال بوليصة التأمين الخاصة بوالدته الراحلة.

وقد رفض دونوفان إجراء مقابلة عبر محاميه.

وكان تركيز جين كولينز، عميلة مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بداية تحريّاتها مُنصبّاً على شركة "ليبر باي نيكساس"، وما إذا كانتْ قد خالفت أية قوانين.

لكن تحريّاتها اتخذت منحىً جديداً عندما تلقّتْ معلومة تفيد بأن الزوجين مور ودونوفان ربّما استغلّا كروز بشكل شخصي وسلباه ميراثَه.

وأظهرت أرصدة بنكية تحويل مبلغ 428 ألف دولار (مستحقات تأمينية لـكروز بعد وفاة والدته) إلى حساب مشترك لكل من كروز ومور، قبل تحويل هذه الأرصدة بعد ذلك إلى حساب مور الشخصي في عام 2019، حسبما أظهرت مذكرة تفتيش رسمية.

وقد حاولت كولينز استجواب كروز، الذي كان لا يزال يعيش مع الزوجين دونوفان ومور.

وفي إحدى الأمسيات، اتجهت كولينز بالسيارة إلى منزل الزوجين، لتجد حارساً أمنياً مسلحاً يتمركز خارج المنزل، بينما تسدّ الحواجز الطريق المؤدي إلى الباب وممرّ السيارات.

وعلمت حينها كولينز أن كروز لا يستطيع الخروج.

ظِلّ من شك

ومنذ 2016، عكفت كولينز على التحقيق في القضية بالتعاون مع كل من مصلحة الضرائب ووزارة الأمن الداخلي المعنيّة بإنفاذ قوانين الهجرة.

وكانت التحقيقات تستهدف الكشف عما إذا كانت شركة نيكساس قامت بعمليات احتيال وجلبتْ مهاجرين بشكل غير شرعي للعمل لصالحها، بالإضافة إلى التحقيق في الدعاوى الخاصة بسرقة الأموال التأمينية التي آلت إلى كروز بعد وفاة والدته، وأيضاً التحقيق في الغش الضريبي.

لكنْ بالتزامن مع وصول كولينز إلى سنّ التقاعد، ركّز زميلُها الذي آلتْ إليه القضية هدف التحقيقات لينحصر في "الغش الضريبي"، هو ما أصاب كولينز بالإحباط.

لكنْ مؤخراً، اتخذ مكتب الحماية المالية للمستهلك إجراءً قانونياً ضد شركة نيكساس، مما أثمر عن حكم قضائي بتغريم الشركة مبلغاً وقدره 811 مليون دولار.

وبحسب تيد ميرمين، المدير التنفيذي بمركز بيركلي لقانون المستهلك والعدالة الاقتصادية، فإن مكتب الحماية المالية للمستهلك يقدّم خدمة شديدة الأهمية عبر تعقّب الشركات عندما تفشل مسارات أخرى في تعقّبها.

لكنّ اختصاص هذا المكتب هو القضايا المدنية وليس الجنائية؛ ولكي يتم رفع دعوى جنائية فإنه يتحتّم إثبات أن القانون انتُهك بيقين ينفي الشك، فيما تكتفي الدعوى المدنية بترجيح الأدلة.

وكان على كولينز أن تدخل في سباق مع الزمن: ويتقاعد عملاء مكتب التحقيق الفيدرالي عند سن 57، وقد حصلت كولينز على تمديد قبل أن تتقاعد في صيف 2021، عند سن 59 عاماً.

ولم تمض بضعة أشهر على خروج كولينز من الخدمة، حتى أقام كل من كروز ودونفان ومور دعوى قضائية ضدها متّهمين إياها بـ "السعي لفبركة تحقيق مشترك" مع وكالة محلية، قائلين إنّ خِدْمتها أُنهيَت إثر انتهاكها للسياسات والقوانين عبر هذا التحقيق.

لكن مكتب المدعي العام فنّد هذه الدعوى، كما رفض قاضٍ فيدراليّ القضية.

ولم يُثنِ أيّ من ذلك كولينز عن ملاحقة المشتبه بهما، واصفة الدعوى بالعبثية.

وفي تصريح لبي بي سي، قالت كولينز إنها "لم تخَف"، بينما رفض دونوفان طلباً من بي بي سي للتعليق عبر محاميه، فيما لم يستجب مور - الذي كان يقضي عقوبة بالسجن بعد إدانته في تهمة تزوير إقرار ضريبي لشركة نيكساس – لطلب من بي بي سي للتعليق.

وقبل خروجها من الخدمة ومغادرة مكتبها، جلست كولينز مع رؤسائها ومع زميلها الذي أُسندَت إليه القضية، وقالت إنها لا تزال تأمل أن تحصل القضية على محاكمة.

لكنْ مرّ أكثر من عام، دون أن توجّه أي اتهامات.

"هذه القضية!!"

ولوهلةٍ بدا الأمر وكأن القضية انتهت، لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2022، داهمت الشرطة منزل الزوجين دونوفان ومور في منطقة فيشرسفيل بولاية فرجينيا، كما داهمت مكاتبهما في منطقة فيرونا بمقاطعة أوغوستا.

صحيحٌ أن عملية المداهمة لم يقُم بها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما كانت تأمل كولينز، ولكنها على كل حال كانت فرصة للإمساك بالزوجين تمهيداً لمساءلتهما.

وصادر المداهمون حواسيب لوحية، وهواتف محمولة، وكاميرات تُثبّت على الأجسام، ووسائط تخزين بيانات محمولة؛ كما اعتقلوا الزوجين دونوفان ومور، ووجهوا إليهما الاتهامات، قبل أن يُطلق سراحهما بكفالة.

وبعد مرور أيام، كانت آثار المداهمة لا تزال واضحة على زجاج البوابة الخارجية لمكاتب شركة نيكساس، التي زارتْها بي بي سي لإجراء حوار مع الزوجين.

وفي الحوار، قال الزوجان دونوفان ومور إنهما لم يستغّلا كروز، كما أنكرا ارتكاب أي مخالفة.

أما زاك كروز، الذي كان لا يزال يعيش معهما في ذلك الوقت، فقال لبي بي سي إنه هو مَن بدّد كل ميراثه بكامل إرادته.

والآن، لم يعُد كروز يعيش مع الزوجين دونوفان ومور؛ فيما ظهر كشاهد إثبات في المحاكمة

وكانت كولينز، بعد وصولها إلى سِن التقاعد في 2021، قد بدأت العمل لصالح وكالة حكومية. وهي تخطط للتقاعد نهائياً في غضون سنوات قليلة حيث تأمل أنْ تُمضي المزيد من الوقت برفقة زوجها وأطفالهما الثلاثة وأن تجوب العالم.

وعندما تلتفتْ كولينز إلى حياتها العملية، فإنها ترمق هذا الفصل الخاص بقضية الزوجين دونوفان ومور بعين الإحباط؛ حيث كانت تأمل في إقفال هذه القضية قبل أعوام.

وفي ذلك، تقول كولينز: "لقد أحببتُ عملي حُباً جَمّاً، ولن أستبدله بغيره إذا عاد الزمن للوراء. أشعر أنني صنعتُ فارقاً على كثير من الأصعدة".

وتستدرك قائلة: "لكنّ هذه القضية سببتْ لي الكثير من الإحباط".

ومع ذلك، فهي لا تزال تشعر بالامتنان لأن زميلاً لها تولّى شأن القضية من بعدها.

وعندما تناهَى إلى سمْع كولينز أن هيئة المحلفين أدانت الزوجين دونوفان ومور في كل التُهم الموجهة إليهما، قالت في نفسها: "أخيراً، تحققت العدالة .. كان هذا متوقعاً منذ زمن، لكنْ كان علينا الانتظار ريثما ينهار البناء الهشّ تماماً"، على حدّ تعبيرها.