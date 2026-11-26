خبرني - بعد نحو أربعة أسابيع على الانتخابات الإسرائيلية، تشهد مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة تطورات متسارعة، وسط مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق يتيح لرئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، تشكيل حكومة جديدة الأسبوع المقبل، وإنهاء حكم بنيامين نتانياهو.

يأتي ذلك إثر حصول تقدم ملموس في المفاوضات بين آيزنكوت وحزب "يهدوت هتوراه"، الذي يمثل اليهود المتدينين المعروفين بالحريديم، والذين شكلوا على مدى سنوات أحد أبرز حلفاء نتانياهو السياسيين رفقة حزب شاس المتدين الذي ما زال متمسك بدعمه للأخير.

وفي الوقت الذي يواصل فيه آيزنكوت محادثاته مع حزب الليكود لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتزايد الخلافات داخل معسكر التغيير -الذي يضم عدة أحزاب إلى جانب يشار كحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان وحزب "معاً" بزعامة نفتالي بينيت وحزب "الديمقراطيين" بزعامة يائير غولان، إلى جانب حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد.

وتتركز الخلافات بشأن طبيعة الحكومة المقبلة، والأحزاب التي ستشارك فيها، والتنازلات التي يمكن تقديمها مقابل ضمان تشكيلها.

ولا تزال الأحزاب العربية بدورها حاضرة في الحسابات السياسية، في ظل عدم امتلاك أي من المعسكرين المتنافسين أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل حكومة بمفرده.

حكومة جديدة الأسبوع المقبل؟

بحسب هيئة البث الإسرائيلية، يعتزم معسكر التغيير طرح الحكومة الجديدة للتصويت على منحها الثقة في الكنيست يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين، شريطة استكمال الاتفاقات الائتلافية مع الأحزاب المعنية.

وجاء هذا التطور بعد تراجع ليبرمان، عن اعتراضه على إشراك حزب "يهدوت هتوراه" في الحكومة المقبلة، في خطوة قد تعيد رسم خريطة التحالفات السياسية في إسرائيل.

وقال ليبرمان، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، إنه من الممكن تقديم حكومة تتمتع بما وصفها بـ"أغلبية يهودية واضحة" بحلول نهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً أن المفاوضات بين حزبه وحزب آيزنكوت انتهت من حيث المبدأ.

ويتميز معسكر التغيير بأنه يضم أحزاباً تختلف في توجهاتها السياسية والأيديولوجية. فرغم اتفاق هذه الأحزاب على ضرورة استبدال نتانياهو، لكنها تختلف بشأن هوية الشركاء في الحكومة المقبلة، ولا سيما الأحزاب الحريدية والعربية وحزب الليكود نفسه.

على مدى سنوات، شكلت الأحزاب اليهودية المتدينة أحد الأعمدة الأساسية لحكومات نتانياهو، لكن المفاوضات الجارية مع آيزنكوت تشير إلى إمكانية حدوث تحول في هذه العلاقة.

وتتركز المحادثات على قضية تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، وهي إحدى أبرز القضايا الخلافية في المجتمع الإسرائيلي، خصوصاً في ظل الحروب التي خاضتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، والضغوط المتزايدة على جنود الاحتياط.

ونقل موقع "كيكار هشبات"، المتخصص في شؤون الحريديم، عن مسؤول بارز في حزب "يهدوت هتوراه" قوله إن الحزب وآيزنكوت توصلا إلى صيغة متفق عليها من حيث المبدأ، وإن المفاوضات أحرزت تقدماً كبيراً.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الصيغة المطروحة تقوم على عدم تحديد حصص عددية لتجنيد الحريديم، والسماح لطلاب المعاهد الدينية المتفرغين لدراسة التوراة بمواصلة دراستهم دون عقوبات، مقابل تشجيع الشبان الذين لا يدرسون فعلياً على الالتحاق بالجيش، وإنشاء وحدات عسكرية تتناسب مع خصوصية المجتمع الحريدي.

لكن العقبة الرئيسية لا تزال قانونية، إذ يتعين إيجاد صيغة تتوافق مع احتياجات الجيش ومتطلبات المستشارة القضائية للحكومة، ويمكنها الصمود أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى ليبرمان، الذي بنى جزءاً من حملاته السياسية السابقة على المطالبة بالمساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، ومعارضة الإعفاءات الممنوحة للحريديم.

وفي تطور قد يشير إلى تزايد التوتر بين نتانياهو وحلفائه التقليديين، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الحكومة حاول التواصل مع عدد من نواب "يهدوت هتوراه"، دون أن يتمكن من ذلك.

ما الثمن السياسي لمشاركة الحريديم؟

لا تقتصر مطالب الأحزاب الحريدية على قضية التجنيد العسكري، بل تشمل أيضاً الحفاظ على نفوذها في القضايا الدينية والاجتماعية داخل إسرائيل.

وقال الحاخام موتكي بلاو، أحد مؤسسي حركة "ديغل هتوراه"، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، إن أي اتفاق مع آيزنكوت يجب أن يضمن الحفاظ على الوضع القائم في العلاقة بين الدين والدولة.

وأوضح أن حزبه لن يقبل بتغييرات تشريعية في عدد من القضايا، بما فيها تلك المتعلقة بحقوق المرأة والمثليين.

وقد تضع هذه المطالب آيزنكوت أمام خلافات مع شركائه العلمانيين، الذين خاض بعضهم الانتخابات على أساس تعهدات بالحد من نفوذ الأحزاب الدينية وتغيير السياسات التي انتهجتها حكومة نتنياهو.

وبالتالي، فإن التوصل إلى اتفاق مع الحريديم قد يساعد آيزنكوت في تجاوز العقبة البرلمانية، لكنه قد يفرض عليه تنازلات تثير خلافات داخل معسكره السياسي.

لماذا يواصل آيزنكوت التفاوض مع نتانياهو؟

رغم التقدم في المفاوضات مع الحريديم، لم يغلق آيزنكوت الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود.

ومن المقرر أن تعقد طواقم التفاوض التابعة للحزبين جولة رابعة من المحادثات، في وقت لا تزال فيه خلافات جوهرية قائمة بين الطرفين.

وتشمل هذه الخلافات مسألة رئاسة الحكومة، وإمكانية التناوب عليها، ومستقبل التشريعات المتعلقة بالتغييرات في المنظومة القضائية، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان نتانياهو قد دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مطالباً الأطراف السياسية بإبداء المرونة، بما في ذلك في قضية تجنيد الحريديم، ومستنداً في دعوته إلى التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، وفي مقدمتها التهديد الإيراني.

أما نفتالي بينيت، فقد أبدى تأييده لتشكيل حكومة وحدة تضم الليكود، على أن يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً.

في المقابل، يعارض ليبرمان استمرار المفاوضات مع نتانياهو، معتبراً أن هذه اللقاءات تمنحه شرعية سياسية، في الوقت الذي يرى فيه أنه يجب محاسبته على إخفاقات السابع من أكتوبر.

ويتيح استمرار المحادثات على المسارين لآيزنكوت الإبقاء على أكثر من خيار لتشكيل الحكومة، بدلاً من رهن مصيرها باتفاق مع طرف سياسي واحد.

خلافات داخل معسكر التغيير

أعلن رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، تعليق مفاوضاته الائتلافية مع حزب آيزنكوت، احتجاجاً على استمرار المحادثات مع الليكود.

وقال غولان إن استبدال الحكومة لا يكفي، وإن المطلوب هو تغيير سياساتها، مؤكداً رفضه المشاركة في حكومة تواصل نهج نتنياهو، حتى في حال غيابه عنها.

وتكشف هذه الخلافات عن معضلة تواجه آيزنكوت، إذ إن نجاحه في استقطاب شركاء من خارج معسكر التغيير قد يؤدي في المقابل إلى خسارة دعم بعض حلفائه داخله.

كما أن التنازلات المحتملة للحريديم في ملف التجنيد والقضايا الدينية قد تشكل نقطة خلاف إضافية مع الأحزاب التي تطالب بتغيير العلاقة بين الدين والدولة.

أين تقف الأحزاب العربية؟

رغم تركيز المفاوضات الحالية على الليكود والحريديم، لا تزال الأحزاب العربية، التي حصلت مجتمعة على 19 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، تمثل عاملاً مهماً في حسابات تشكيل الحكومة.

ففي حال عدم تمكن آيزنكوت من حشد أغلبية برلمانية كافية، قد يحتاج إلى دعم بعض النواب العرب، سواء من خلال المشاركة في الائتلاف الحكومي أو دعمه من الخارج أو الامتناع عن التصويت ضده.

وقال رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، إن الأحزاب العربية ستدعم حكومة تعمل على معالجة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع العربي.

وأضاف أن استبدال نتنياهو يجب أن يترافق مع تغيير سياساته، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تغييراً في السياسات المتعلقة بالحروب والاغتيالات وعنف المستوطنين.

أما القائمة العربية الموحدة، بزعامة منصور عباس، فقد سبق لها أن شاركت في الائتلاف الحكومي الذي تشكل عام 2021 برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد، في سابقة سياسية في إسرائيل.

وتوقعت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن تشمل مطالب القائمة، في حال دخولها مفاوضات ائتلافية، وقف عمليات هدم المنازل في النقب والاعتراف بقرى بدوية غير معترف بها، إلى جانب قضايا تتعلق بالتخطيط والبناء.

غير أن هذه المطالب لم تُعلن بعد بوصفها شروطاً رسمية لاتفاق ائتلافي جديد.

وفي المقابل، يواصل نتانياهو وحلفاؤه حملتهم ضد تشكيل حكومة تعتمد على أصوات النواب العرب، متهمين معسكر التغيير بالاستناد إلى أحزاب يصفونها بأنها داعمة للإرهاب.

وكان وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق، البروفيسور شمعون شتريت، قد قال في مقابلة سابقة مع بي بي سي إن هذه الحملة تحمل طابعاً سياسياً بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن حزب الليكود سبق أن تعاون مع الأحزاب العربية على المستوى البرلماني، وأن نتانياهو نفسه حاول في الماضي التوصل إلى تفاهمات مع منصور عباس.

وأضاف شتريت أن هذه الحملة باتت تحمل شحنة عاطفية أكبر في المجتمع الإسرائيلي منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ما السيناريوهات المطروحة لتشكيل الحكومة؟

في ضوء المفاوضات الجارية، تبرز أربعة سيناريوهات رئيسية أمام آيزنكوت:

السيناريو الأول: حكومة تغيير بمشاركة الحريديم، يقوم هذا السيناريو على انضمام حزب "يهدوت هتوراه" إلى حكومة برئاسة آيزنكوت، إلى جانب أحزاب معسكر التغيير، مع إمكانية الاستعانة بدعم برلماني من النواب العرب أو امتناع بعضهم عن التصويت.

ويتوقف نجاح هذا الخيار على التوصل إلى اتفاق بشأن التجنيد والقضايا الدينية، وضمان موافقة بقية أحزاب المعسكر عليه.

السيناريو الثاني: حكومة وحدة وطنية مع الليكود ويقضي هذا الخيار بتشكيل حكومة واسعة تضم حزب آيزنكوت والليكود وأحزاباً أخرى، بما يقلل الحاجة إلى الاعتماد على الأحزاب العربية أو تقديم تنازلات واسعة للحريديم.

لكن العقبة الأساسية تتمثل في مستقبل نتنياهو السياسي، ومن سيتولى رئاسة الحكومة، فضلاً عن الخلافات بشأن لجنة التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر والتغييرات القضائية.

السيناريو الثالث: حكومة تغيير بدعم عربي، ففي حال تعثر المفاوضات مع الليكود والحريديم، قد يتجه آيزنكوت إلى تشكيل حكومة أقلية تحظى بدعم الأحزاب العربية من الخارج، أو إلى إشراك القائمة العربية الموحدة في الائتلاف.

إلا أن هذا الخيار يواجه اعتراضات داخل معسكر التغيير نفسه، خصوصاً من الأحزاب التي تعهدت بعدم تشكيل حكومة تعتمد على النواب العرب.

ومن الناحية القانونية، لا يشترط أن تحصل الحكومة عند التصويت على منحها الثقة على تأييد 61 نائباً بالضرورة، إذ يمكن تمريرها بأغلبية المصوتين في حال امتناع عدد من النواب عن التصويت.

لكن استمرار حكومة كهذه قد يجعلها بحاجة إلى تفاهمات برلمانية متواصلة لتمرير الموازنة والقوانين ومواجهة محاولات إسقاطها.

السيناريو الرابع: فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة، إذا لم يتمكن آيزنكوت من التوصل إلى اتفاق خلال المهلة الممنوحة له، ولم يطلب تمديدها أو يحصل عليه، فقد تنتقل عملية تشكيل الحكومة إلى مرحلة دستورية أخرى، تتيح محاولة تكليف مرشح آخر وفق الإجراءات القانونية الإسرائيلية.

وفي حال فشل جميع المحاولات، قد تجد إسرائيل نفسها أمام انتخابات جديدة.

هل باتت نهاية حكم نتانياهو قريبة؟

منحت الانتخابات الأخيرة خصوم نتانياهو فرصة لتشكيل حكومة بديلة، كما أن انتخاب ماتان كهانا، من حزب آيزنكوت، رئيساً للكنيست بدعم من معسكر التغيير والنواب العرب، أظهر قدرتهم على التعاون في التصويت البرلماني.

لكن الانتقال من السيطرة على مؤسسات الكنيست إلى تشكيل حكومة مستقرة يتطلب اتفاقات سياسية أكثر تعقيداً.

فالحريديم يسعون إلى حماية الإعفاءات من التجنيد ومكانتهم في القضايا الدينية، والأحزاب العلمانية تطالب بتغيير سياسات الحكومة السابقة، فيما تسعى الأحزاب العربية إلى ضمان معالجة قضايا المجتمع العربي وتغيير عدد من السياسات الحكومية.

أما نتانياهو، فلا يزال يحاول الحفاظ على موقعه السياسي، سواء عبر استعادة دعم حلفائه التقليديين أو من خلال التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.