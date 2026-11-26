خبرني - أوقف قاض فيدرالي أمريكي، الأربعاء، تنفيذ الأمر التنفيذي الجديد للرئيس دونالد ترامب بشأن تقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة، في ثاني حكم قضائي ضد القرار.

وأصدر القاضي كريستوفر كوبر، في واشنطن، أمرا قضائيا مؤقتا في إطار دعوى جماعية رفعت نيابة عن أطفال يواجهون خطر الحرمان من الجنسية بموجب الأمر التنفيذي الصادر في أغسطس الماضي.

ويمنع الحكم وزارتي الخارجية والأمن الداخلي وإدارة الضمان الاجتماعي من تنفيذ أمر ترامب بحق الأطفال المشمولين بالدعوى، إلى حين صدور حكم نهائي أو قرار قضائي آخر.

كما ألزم كوبر أطراف الدعوى بتقديم تقرير مشترك يتضمن جدولا زمنيا مقترحا للإجراءات القضائية المقبلة بحلول 4 ديسمبر.

ويمثل الحكم عقبة جديدة أمام تنفيذ أحد أبرز إجراءات إدارة ترامب الرامية إلى تشديد سياسة الهجرة، بعدما أصدر قاض اتحادي في ولاية ماريلاند حكما مماثلا في سبتمبر الماضي، ما يستدعي من الإدارة إلغاء الحكمين قضائيا للمضي في تنفيذ قرارها.

وقال كوبر: "حيثيات هذه القضية واضحة تماما. فقد أكدت المحكمة العليا مرتين أن جميع الأطفال المولودين في هذا البلد مواطنون أمريكيون، باستثناء عدد محدود ممن لا يخضعون للقانون الأمريكي".

وأكد القاضي أن الرئيس لا يملك صلاحية استحداث استثناءات جديدة من حق الحصول على الجنسية بالولادة للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة والخاضعين لقوانينها.

من جانبه، قال كودي ووفسي، نائب مدير مشروع حقوق المهاجرين بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وممثل المدعين: "لقد طفح الكيل. المحكمة العليا رفضت مرتين محاولات تقويض حق المواطنة بالولادة عام 1898 وفي وقت سابق من هذا العام. ولن تنجح المحاولة الثالثة".

وفي المقابل، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس القرار بأنه حكم آخر صادر عن قاض ناشط عينه الرئيس الأسبق باراك أوباما لعرقلة أجندة ترامب، مؤكدة أن الأمر التنفيذي يتوافق مع أحكام المحكمة العليا وتحليلاتها القانونية.

وكان ترامب قد وقع الأمر التنفيذي الجديد في 6 أغسطس 2026، بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو بأن محاولته الأولى، التي تعود إلى عام 2025، تنتهك بند الجنسية الوارد في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.

واستهدفت المحاولة الجديدة ما يعرف بـ"سياحة الولادة"، أي سفر النساء إلى الولايات المتحدة للولادة بهدف حصول أطفالهن تلقائيا على الجنسية، فضلا عن الأطفال المولودين عبر ترتيبات تأجير الأرحام التجارية.

وشملت القيود أيضا أطفال العاملين لدى حكومات أجنبية أو منظمات دولية ممن لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، والأطفال الذين تصنف السلطات أحد والديهم بأنه "أجنبي معاد".