خبرني - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة النهائية المكونة من 5 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2026.

وتضم القائمة كلا من حامل اللقب أشرف حكيمي، والفائز السابق ساديو ماني، إلى جانب إبراهيم دياز، وإسماعيل صيباري، وبابي غيي.

وتضم القائمة النهائية 3 لاعبين من المغرب و2 من السنغال، وهو ما يعكس الأداء الاستثنائي لكلا البلدين خلال عام حافل ومميز لكرة القدم الإفريقية، حيث توجت السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية ، بينما وصل المنتخب المغربي إلى دور الثمانية بكأس العالم 2026.

وذكر الموقع الإلكتروني لـ"كاف" أنه سيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لعام 2026، الذي سيقام في مركز "وولي سوينكا" للثقافة والفنون (المسرح الوطني) في لاغوس، نيجيريا، الأربعاء 2 كانون الأول المقبل.

وتم اختيار المرشحين الخمسة النهائيين من قائمة أولية ضمت 10 لاعبين، وذلك بناء على مساهماتهم الاستثنائية مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية خلال الفترة المشمولة بالتقييم.

ويسعى المغربي أشرف حكيمي، الحائز على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في النسخة السابقة، للحفاظ على لقبه بعد موسم آخر قدم فيه أداء متميزا مع ناديه باريس سان جيرمان ومع المنتخب المغربي (أسود الأطلس). ولعب المدافع المؤثر دورا محوريا في نجاح باريس سان جيرمان في الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، والحفاظ على لقب الدوري الفرنسي في عام 2026.

كما ارتدى حكيمي شارة قيادة المنتخب المغربي خلال عام تاريخي، نجح فيه "أسود الأطلس" في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في المغرب عام 2025، قبل أن يبلغوا دور الثمانية بكأس العالم.

ويسعى السنغالي ساديو ماني، الفائز بالجائزة عامي 2019 و2022، إلى حصد لقبه الثالث بعد عام استثنائي آخر مع "أسود التيرانغا" ونادي النصر السعودي.

واختير ماني كأفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، بعد أن ساهم في تتويج السنغال بلقبها القاري الثاني.

وأكدت قيادته وخبرته وأداؤه المؤثر مدى أهميته في نجاحات المنتخب السنغالي، بينما عززت مساهماته على مستوى الأندية وفي كأس العالم من فرص ترشحه.

كما يتواجد المغربي إبراهيم دياز ضمن القائمة النهائية المكونة من 5 لاعبين، وذلك بفضل أدائه المتميز مع "أسود الأطلس" ونادي ريال مدريد الإسباني.

وتوج لاعب الوسط الهجومي بجائزة "الحذاء الذهبي" في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، بعد تسجيله 5 أهداف، ليساهم في وصول المنتخب المضيف إلى المباراة النهائية.

وواصل دياز تقديم مستوياته القوية في كأس العالم 2026، حيث ساعدت إبداعاته ومساهماته الهجومية المنتخب المغربي في بلوغ دور الثمانية.

أما لاعب الوسط السنغالي بابي غيي، فقد حجز مكانه ضمن القائمة النهائية بعد أن لعب دورا حاسما في التتويج القاري لمنتخب "أسود التيرانغا". وسجل لاعب فياريال هدف الفوز في الشوط الإضافي، ليقود السنغال للفوز على المغرب بهدف نظيف في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

كما ضمن له أداؤه القوي في خط الوسط طوال البطولة مكانا ضمن التشكيلة المثالية للبطولة التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وواصل غيي إثبات إمكانياته سواء مع ناديه الإسباني أو مع المنتخب السنغالي على الصعيد الدولي، ليثبت نفسه كواحد من أبرز لاعبي خط الوسط في إفريقيا.

وتكتمل القائمة المختصرة المكونة من 5 لاعبين بانضمام المغربي إسماعيل صيباري، وذلك بعد عام حافل ومميز قدمه على مستوى النادي والمنتخب.

ولعب لاعب الوسط الهجومي دورا محوريا في مسيرة المنتخب المغربي نحو نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث سجل هدفا في مرمى الكاميرون خلال مباراة دور الثمانية.

كما كان صيباري عنصرا أساسيا في مشوار المغرب ضمن تصفيات كأس العالم 2026، مقدما أداء هجوميا لافتا ساهم في وصول "أسود الأطلس" إلى دور الثمانية.

وتؤكد عروضه على مستوى الأندية -بما في ذلك انتقاله إلى العملاق الألماني بايرن ميونخ- بروزه كواحد من أبرز المواهب الهجومية في القارة الإفريقية.