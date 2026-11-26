خبرني - علّق نقيب المعلمين الأسبق، النائب ناصر النواصرة بسخرية على مقطع فيديو متداول لوزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، يظهر فيه وهو يحاول تسجيل هدف في مرمى خالٍ من حارس المرمى خلال إحدى الفعاليات، دون أن ينجح في ذلك.

وتساءل النواصرة، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، عن سبب تنفيذ المحاولة دون وجود حارس للمرمى، قائلاً: "هل هو تساهل من الحكم مع معاليه؟ أم هي مرحلة من مراحل تقييم الأداء لضربات الجزاء بدون حارس مرمى؟".

وربط النواصرة بين إخفاق الوزير في تسجيل الهدف، رغم غياب حارس المرمى، وبين ما وصفه بالصعوبات التي يواجهها المعلمون في امتحانات الرتب، متسائلاً عما إذا كان الوزير قد تذكّر شعور المعلمين الذين يتقدمون للامتحان مرات عدة، ويخفقون في اجتيازه بفارق علامة واحدة.

وأضاف أن هذه الحالة تتكرر مع بعض المعلمين، معرباً عن تشككه في آلية تقييم امتحانات الرتب، ومقارناً بينها وبين ما وصفه بالتسهيلات المقدمة للوزير خلال محاولة تسديد الكرة.

واختتم النواصرة منشوره بسؤال ساخر: "برأيكم، ما هو القرار المتوقع للمدرب والمدير الفني بحق هذا اللاعب؟".