خبرني - مع حلول أشهر الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تصبح المدفأة واحدة من أكثر وسائل الراحة جاذبية، خاصة الليالي الباردة التي يصعب فيها الاستغناء عن الدفء أثناء النوم. وقد يفضل كثيرون تشغيلها قبل الذهاب إلى السرير، أو تركها تعمل طوال الليل، حتى لا يضطروا إلى الاستيقاظ في غرفة باردة.

لكن هل تجعل التدفئة المستمرة نومك أكثر راحة ودفئا بالفعل، أم أن ارتفاع حرارة غرفة النوم قد يأتي بنتائج عكسية، ويؤثر في جودة نومك وصحتك؟



الحرارة المرتفعة قد تفسد نومك

تتأثر قدرة الجسم على الاستغراق في النوم بدرجة حرارته والبيئة المحيطة به، إذ يبدأ الجسم عادة بخفض حرارته الداخلية تدريجيا مع اقتراب موعد النوم، في إشارة بيولوجية تساعده على الانتقال من اليقظة إلى النعاس. لكن ارتفاع حرارة غرفة النوم قد يعيق عملية تنظيم الحرارة، ويحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة.

وتوصي مؤسسة النوم الأميركية بأن تتراوح حرارة غرفة النوم المناسبة لمعظم البالغين بين 15.6 و20 درجة مئوية، فيما تنصح عيادة كليفلاند (Cleveland Clinic) بدرجات حرارة تتراوح بين 15 و19 درجة تقريبا، مع اختلاف الدرجة المريحة من شخص إلى آخر.

وعندما تصبح الغرفة شديدة الدفء، قد يجد الجسم صعوبة في تنظيم حرارته، ما يؤدي إلى الشعور بالانزعاج والتعرق والتقلب في الفراش والاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

ولا يقتصر تأثير ارتفاع حرارة غرفة النوم على الشعور بالانزعاج أو التعرق، إذ قد يمتد إلى جودة النوم نفسه.

فوفق مراجعة علمية أجراها باحثان بجامعة توهوكو فوكوشي اليابانية ونشرتها عام 2012 مجلة "جورنال أوف فيسولوجيكال أنثروبولوجي" (Journal of Physiological Anthropology) فإن التعرض للحرارة أثناء النوم قد يزيد فترات الاستيقاظ، ويقلل مدة النوم العميق ومرحلة حركة العين السريعة، خاصة الظروف التي يستخدم فيها الأشخاص الأغطية والملابس المعتادة أثناء النوم.

وقد يؤدي اضطراب النوم إلى الشعور بالنعاس والإرهاق خلال اليوم التالي، وربما يؤثر في القدرة على التركيز والأداء في الأنشطة اليومية.

لذلك، فإن تدفئة غرفة النوم لا تعني بالضرورة رفع حرارتها طوال الليل، إذ قد يساعد الحفاظ على درجة حرارة معتدلة في توفير بيئة أكثر ملاءمة للنوم.



التدفئة قد تزيد جفاف الأنف والحلق

قد يكون جفاف الهواء من الآثار الأخرى لترك التدفئة تعمل لساعات طويلة، إذ يؤدي ارتفاع درجة حرارة الهواء دون زيادة كمية بخار الماء الموجودة فيه إلى انخفاض رطوبته النسبية، وهو ما يجعل الهواء يبدو أكثر جفافا، خاصة الغرف المغلقة خلال الشتاء.

وينعكس هذا الجفاف على الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والفم والحلق، فيسبب تهيجا وشعورا بالخشونة أو الجفاف عند الاستيقاظ صباحا، وقد يصاحبه احتقان الأنف أو نزف بسيط لدى بعض الأشخاص.

وتوضح توصيات "مايو كلينك" (Mayo Clinic) أن انخفاض رطوبة الهواء قد يسبب جفاف الأنف والحلق والعينين والجلد، وأن استخدام أجهزة ترطيب الهواء يساعد على تخفيف هذه الأعراض عند ضبطها وتنظيفها بصورة صحيحة.

ويكون تأثير الهواء الجاف أكثر إزعاجا لمن يعانون احتقان الأنف أو الحساسية، إذ قد يزيد الشعور بالتهيج وعدم الارتياح أثناء النوم. ومع ذلك، لا يعني استخدام المدفأة بالضرورة الإصابة بالحساسية أو الربو، فهذه الحالات تتأثر بعوامل متعددة، منها الغبار والعفن والملوثات والمواد المهيجة الموجودة في الهواء الداخلي، فضلا عن نوع نظام التدفئة المستخدم.

الهواء الجاف يؤثر أيضا في بشرتك

لا يقتصر تأثير الهواء الجاف على الجهاز التنفسي، بل يمتد إلى الجلد، إذ قد يؤدي انخفاض الرطوبة داخل الغرفة إلى زيادة فقدان البشرة للماء، فتبدو أكثر جفافا وخشونة، وقد يصاحب ذلك شعور بالحكة والتهيج.

وتزداد حدة المشكلة لدى من يعانون الإكزيما أو غيرها من الحالات الجلدية الالتهابية، إذ يؤدي جفاف الجلد إلى تفاقم الأعراض وزيادة الحكة، بما يؤثر في راحتهم أثناء النوم.

وتشير الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إلى أن انخفاض الرطوبة والتدفئة الداخلية من العوامل التي تسهم في جفاف البشرة خلال الشتاء، ما يجعل بيئة غرفة النوم ودرجة رطوبتها من الأمور التي تستحق الانتباه، خاصة مع استمرار تشغيل المدفأة لساعات طويلة.



هل جميع وسائل التدفئة آمنة أثناء النوم؟

لا تتساوى جميع وسائل تدفئة غرف النوم في مستوى الأمان، فالأمر لا يتعلق بدرجة الحرارة وحدها، بل بنوع الجهاز وطريقة تشغيله أيضا.

فالتكييفات التي تستخدم تقنية المضخة الحرارية توفر التدفئة بنقل الحرارة من الخارج إلى الداخل، دون حرق الوقود داخل الغرفة، ولذلك لا تنتج أول أكسيد الكربون أثناء التشغيل الطبيعي. ومع ذلك، تظل صيانة الجهاز وتنظيف فلاتره وضبط حرارته عند مستوى معتدل أمورا مهمة لتجنب الإفراط في التدفئة.

أما المدافئ الكهربائية المحمولة، فرغم أنها لا تنتج أول أكسيد الكربون أثناء التشغيل الطبيعي، فإنها قد تتحول إلى مصدر خطر إذا اقتربت من الستائر أو الأغطية أو الأثاث.

ولهذا توصي لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية بإبعاد المدافئ الكهربائية المحمولة مسافة لا تقل عن 90 سنتيمترا عن المواد القابلة للاشتعال مثل المفروشات والستائر، وتوصيلها مباشرة بمقبس الحائط بدون استخدام مشتركات، وإطفائها قبل النوم.

وتزداد المخاطر مع المدافئ التي تعمل بالغاز أو الكيروسين، إذ قد ينتج عن الاحتراق غير الكامل أو سوء تصريف نواتج الاحتراق أول أكسيد الكربون، وهو غاز عديم اللون والرائحة، يمكن أن يسبب الصداع والدوخة والغثيان والارتباك، وقد يؤدي إلى الوفاة عند التعرض لتركيزات مرتفعة.

وتحذر وكالة حماية البيئة الأميركية من مخاطر التعرض لهذا الغاز، كما تنصح بتركيب كاشفات أول أكسيد الكربون في المنازل التي تستخدم أجهزة تعمل بالوقود، والالتزام بتعليمات تشغيل المدافئ وصيانتها.

ولا ينبغي الاعتماد على فتح النوافذ وحده لضمان سلامة استخدامها أثناء النوم، لذلك يفضل إطفاء المدافئ المحمولة التي تعتمد على احتراق الوقود قبل الذهاب إلى السرير.

كيف تحافظ على دفء الغرفة دون الإضرار بنومك؟

لا يعني الحفاظ على نوم مريح ضرورة ترك الغرفة شديدة البرودة، وإنما تحقيق توازن بين الدفء والتهوية والرطوبة المناسبة.

ويمكن تحقيق ذلك بتشغيل المدفأة قبل موعد النوم لتدفئة الغرفة، ثم إيقافها أو ضبط مؤقتها لتتوقف قبل الاستغراق في النوم، مع ارتداء ملابس نوم مناسبة واستخدام أغطية توفر الدفء دون الحاجة إلى رفع درجة حرارة الغرفة بصورة مبالغ فيها.

ومن المهم أيضا مراقبة مستوى الرطوبة داخل المنزل، إذ توصي "مايو كلينك" بالحفاظ عليها بين 30 و50%، لتجنب جفاف الهواء من جهة، وارتفاع الرطوبة الذي يشجع نمو العفن وعث الغبار من جهة أخرى. وإذا دعت الحاجة إلى استخدام جهاز لترطيب الهواء، فينبغي تنظيفه وتغيير مياهه بانتظام وفق تعليمات الشركة المصنعة.

فالهدف من تدفئة غرفة النوم ليس جعلها ساخنة، وإنما توفير بيئة معتدلة تساعد الجسم على الاسترخاء والنوم، دون تعريضه لحرارة مفرطة أو هواء جاف أو مخاطر مرتبطة بأجهزة التدفئة.