خبرني - شهدت مدينة جدة السعودية موقفا بطوليا وإنسانيا حظي بإشادة واسعة، بعدما نجح حارس أمن سعودي في إنقاذ طفل من حادث دهس محقق أمام شاحنة مسرعة، في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة وأثارت تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت لقطات الفيديو المتداولة طفلا صغيرا يبتعد عن والده ويركض بشكل مفاجئ باتجاه الطريق العام، دون الانتباه إلى حركة السير، تزامنا مع اقتراب شاحنة كبيرة من الموقع.

وفي استجابة سريعة ويقظة لافتة، لاحظ حارس الأمن الخطر المحدق فسارع بالركض نحو الطفل وتمكن من الإمساك به وسحبه بعيدا عن مسار الشاحنة قبل مرورها بلحظات، لينجو الطفل من حادث كادت عواقبه تكون وخيمة.



وبطل هذه الواقعة هو الشاب السعودي علي القرني الذي يعمل حارس أمن في أحد المطاعم شرقي مدينة جدة.

وفي تعليقه على هذا الموقف الشجاع، كشف القرني عن تعرضه لإصابة خلال عملية الإنقاذ، قائلا: "سحبت الطفل من تحت الشاحنة وأُصبت في ظهري، لكن سلامته كانت أهم ما يشغلني، واليوم أشعر بسعادة لا توصف".



إشادات واسعة ومطالبات بالتكريم

وأشعل المشهد موجة من الفخر والإشادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثنى المغردون على شهامة القرني وسرعة بديهته، مطالبين رجال الأعمال والجهات المعنية بتكريمه تقديرا لتضحيته.