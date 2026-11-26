خبرني - لقي 30 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون، بحسب الحصيلة الأولية التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إثر حادث انقلاب واشتعال شاحنة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، فيما دفعت السلطات بـ39 سيارة إسعاف للتعامل مع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة العامة أن الحادث بدأ بانحراف الشاحنة واصطدامها بالحاجز الخرساني للطريق، مما أدى إلى انفجار حمولتها وامتداد النيران إلى السيارات المجاورة، فيما أشارت تقارير صحفية إلى تفحم 21 سيارة.



لكن لماذا تتسبب حوادث نقل المواد البترولية في هذا العدد الكبير من الوفيات؟ وكيف يمكن لحريق يبدأ في مركبة واحدة أن يتحول خلال وقت قصير إلى كارثة تشمل عشرات المركبات والأشخاص؟ تكمن الإجابة في مجموعة من الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمواد البترولية، تجعل خطرها يتجاوز بكثير خطر حوادث السيارات التقليدية.

كيمياء الاشتعال

تتكون معظم المواد البترولية، سواء البنزين أو السولار أو الغاز المسال، من مركّبات تُعرف باسم الهيدروكربونات، وهي جزيئات تتكون أساسا من الكربون والهيدروجين، وتتميز بإطلاق كميات كبيرة من الطاقة الحرارية عند تفاعلها مع الأكسجين.

والخطورة لا تتعلق فقط بكمية الطاقة، وإنما أيضا بسرعة تحررها، ففي حالة البنزين، على سبيل المثال، يتبخر الوقود بسهولة في درجات الحرارة العادية، وما يشتعل فعليا هو خليط أبخرته مع الهواء، ومن ثم تكفي شرارة كهربائية أو مصدر حراري مناسب لبدء الاشتعال.

وما يزيد الأمر خطورة أن أبخرة البنزين، وكذلك غاز البترول المسال، أثقل من الهواء، وبالتالي يمكنها الانتشار بالقرب من سطح الأرض والتجمع في المناطق المنخفضة، والوصول إلى أماكن بعيدة نسبيا عن مصدر التسرب، مما يعني أن منطقة الخطر قد تكون أكبر بكثير من المنطقة التي تظهر فيها النيران.

وفي حالة تسرب الوقود السائل، قد ينتشر على الطريق وأسفل السيارات، مكونا ما يُعرف في علم هندسة الحرائق باسم "حريق البركة"، حيث يستمر الوقود في التبخر والاحتراق فوق مساحة واسعة.



فيزياء الانفجار

أما إذا كانت الشاحنة تحمل غاز البترول المسال، فإننا نكون أمام خطر فيزيائي إضافي، لأن الغاز يتم تخزينه في صورة سائلة تحت الضغط.

وعندما يتعرض الوعاء المعدني للنيران، ترتفع درجة حرارة محتوياته وضغطها، بينما يفقد المعدن تدريجيا قدرته على التحمل بسبب الحرارة. وإذا تمزق الوعاء، فإن الضغط ينخفض فجأة، ويتحول جزء من السائل بسرعة إلى بخار يتمدد بقوة هائلة.

وتُعرف هذه الظاهرة باسم "انفجار تمدد بخار السائل المغلي"، وقد يصاحبها تكوُّن كرة نارية ضخمة إذا اشتعلت المادة المتحررة، إلى جانب موجة ضغط وتطاير أجزاء معدنية من الوعاء. كما يمكن لانفجار إحدى الحاويات أن يؤدي إلى تضرر الحاويات المجاورة، فيما يشبه تأثير الدومينو.

وحتى الآن، تضاربت التقارير الصحفية بشأن طبيعة حمولة الشاحنة في حادث الوراق، ولذلك لا يمكن الجزم بالآلية الدقيقة للانفجار قبل انتهاء التحقيقات الفنية.



لماذا يرتفع عدد الوفيات؟

ولا يحتاج الإنسان إلى ملامسة النيران مباشرة لكي يتعرض لحروق قاتلة، فالنيران تطلق قدرا هائلا من الإشعاع الحراري، الذي ينتقل عبر الهواء، ويمكنه إحداث حروق في الجلد وإشعال الملابس والمواد القابلة للاحتراق في محيط الحادث.

وتتمثل آلية أخرى للوفاة في استنشاق الدخان، إذ ينتج عن الاحتراق غير الكامل للمواد البترولية غاز أول أكسيد الكربون، الذي يرتبط بالهيموغلوبين في الدم، ويعرقل وصول الأكسجين إلى أعضاء الجسم، خاصة القلب والدماغ.

كذلك يؤدي استنشاق الغازات الساخنة والمواد الكيميائية المهيجة إلى إصابة الجهاز التنفسي وتورم مجاري الهواء، وقد يفقد المصاب قدرته على التنفس حتى في غياب حروق جلدية واسعة.

وتتضاعف تلك الأخطار على الطرق المزدحمة، حيث تتقلص فرص الهروب، وتتقارب السيارات التي تحتوي بدورها على الوقود والبلاستيك والمطاط ومواد أخرى قابلة للاحتراق، فيتحول بعضها إلى مصادر إضافية للنيران والدخان.

كيف يمكن منع هذه الكوارث؟

تبدأ إجراءات السلامة من تصميم الشاحنات نفسها، ففي صهاريج الوقود السائل يمكن أن يؤدي اندفاع السائل داخل الخزان عند الانعطاف أو الفرملة المفاجئة إلى فقدان المركبة لاتزانها، ولذلك من المفترض أن تستخدم حواجز داخلية للحد من حركة السوائل، إلى جانب أنظمة تعزيز الثبات.

وتشمل الإجراءات كذلك استخدام صمامات الإغلاق الطارئ وتخفيف الضغط، وحماية فتحات الصهاريج من الصدمات، والفحص الدوري للخزانات والإطارات والمكابح، وتأمين أسطوانات الغاز جيدا أثناء نقلها، وتدريب السائقين على التعامل مع طبيعة تلك الحمولات.

وعلى المستوى المروري، يمكن تقليل المخاطر عبر تخصيص مسارات وأوقات مناسبة لنقل المواد الخطرة، وفرض حدود ملائمة للسرعة، ومراقبة الشاحنات إلكترونياً، وتجنب مرورها قدر الإمكان بالمناطق شديدة الازدحام.

أما بالنسبة للمواطنين، فتوصي إرشادات التعامل مع حوادث المواد الخطرة بعدة إجراءات:

الابتعاد فورا عن الشاحنة المنكوبة، حتى وإن لم تشتعل فيها النيران.

تجنب المرور عبر الوقود المتسرب أو سحب الدخان.

الابتعاد باتجاه معاكس لاتجاه حركة الدخان، وتجنب المناطق المنخفضة.

عدم استخدام الماء مباشرة لإطفاء الوقود المشتعل، فقد يؤدي ذلك إلى انتشاره.

عدم التجمهر أو الاقتراب للتصوير، والاتصال بهيئات الحماية المدنية والإسعاف.

ويوصي دليل الاستجابة للطوارئ الأمريكي بعزل محيط صهاريج البنزين المشتعلة لمسافة 800 متر في جميع الاتجاهات، وترتفع المسافة إلى 1600 متر في حالة صهاريج غاز البترول المسال المشتعلة.

وتكشف هذه المسافات حجم الخطر الذي تمثله تلك الشاحنات، فالوقاية هنا ليست مجرد مسألة تتعلق بالسلامة المرورية، بل هي أقرب إلى إدارة المخاطر الصناعية، ولكن داخل شوارع المدن وبين آلاف المواطنين.