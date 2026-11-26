خبرني - ضمن سياسة مستشفى الكندي الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر الصحية لتقديم خدمات صحية مثلى للمرضى، فقد تم اعتماد خطط تدريبية شهرية ترتبط بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، تتضمن إقامة دورات تدريب نظرية وعملية لبناء قدرات الكوادر الطبية والتمريضية والفنية تواكب كافة المستجدات في القطاع الصحي.

وتشمل هذه الدورات خلال شهر 12/2026 المواضيع التالية :

-إنعاش القلب والرئتين الأساسي والمتقدم للكبار والأطفال, في مركز الكندي للتدريب, بشهادة مُعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (American heart association).

- إدارة الجودة وإدارة المخاطر في الرعاية الصحية

- مبادئ التوثيق في الرعاية الصحية

- نقل الدم وبنك الدم : المبادئ و الممارسات الآمنة

جميع المحاضرات معتمدة كساعات تطوير مهني مستمر (CPD)

* اجعل مهاراتك الطبية أقوى، وكن مستعدًا لتكون سببًا في إنقاذ الأرواح.

* التدريب على أيدي أمهر المدربين، باستخدام أحدث التقنيات والأساليب العلمية.

للتسجيل من خلال الرابط التالي :

https://education.al-kindihospital.com/aha-coursee/

رابط Accredited Training Courses :

https://education.al-kindihospital.com/accredited.../

رابط جدول الدورات :

https://education.al-kindihospital.com/training-calendar/...

للاستفسار اكثر يرجى الاتصال على رقم مركز التدريب :

+962 7 9850 0724