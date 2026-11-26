خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس الموافق 26-11-2026.



احمد عبدالرحمن الطراونة



بديعة مصطفى البكور



بهية يوسف مفلح شتيات



تركية عبدالقادر عمارين



جمال خلف شافي السرحان



جمال احمد عجاج بني مفرج



حسن طلال ارشيدات



حياة محمد جميل خصاونة



سالم عبدالوالي الجنيدي

زوج المربية الفاضلة ربى علي طيفور



سامي منير سالم الخضور



سميرة عوض جريس دبو

أرملة المرحوم خضر سليم حنانيا



سهام علي عواد الزعبي



سهيلة عواد الشحاتيت



سيف صياح الصوان



غالب محمد الرجبي الرفاعي



فاروق محمد أحمد دراوشة



محمد عبدالكريم السمور النعيمات



محمد احمد الطواهيه العبادي



محمد مصطفى مرمش ربابعة



محمد الرجبي



محمد رسول احمد ابو عزام الدباس



محمود سلامة حسن خريسات



منال احمد حسين شبلي



موسى عبدالنور المومني



وسام ناصر



يوسف سليمان عبدالله أيوب

زوج الفاضلة أديل حنا هيشان أيوب



إنا لله وإنا إليه راجعون