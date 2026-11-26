خبرني - ارتفعت أسعار النفط في بداية التداولات الآسيوية الخميس مواصلة المكاسب من الجلسة الماضية على خلفية مخاوف بشأن الإمدادات بعد إعلان الحوثيين في اليمن استهداف أكبر مصفاة نفط في السعودية واصطدام سفينتين على الأقل بألغام زرعتها إيران في مضيق هرمز.

وزدادت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.1 % إلى 94.71 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.4 % إلى 84.03 دولار للبرميل.

ولن تسجل تسوية للعقود الآجلة للخام الأميركي الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وعند التسوية أمس الأربعاء، ارتفع خام برنت 3.5 % وخام غرب تكساس الوسيط 2% بعد أن أعلن الحوثيون أنهم هاجموا مصفاة رأس تنورة النفطية في السعودية والحي المالي في الرياض.

وتعد المصفاة، وهي الأكبر في المملكة، جزءا من مجمع يستخدم أيضا كمحطة تصدير رئيسية للخام السعودي، ويتوقع المحللون أن تؤدي أحدث هجمات الحوثيين إلى زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية.

في غضون ذلك، تعطلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي شهد تعافي إمدادات النفط لتقترب من مستويات ما قبل الحرب.

وقال دانيال هاينز المحلل في بنك إيه.إن.زد "اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط ينذر بوقف التعافي الذي شهدته تدفقات النفط في الأسابيع القليلة الماضية. فقد ارتفعت صادرات النفط الخام من الخليج الأسبوع الماضي، لكنها تظل في اتجاه الهبوط".

وسيعقد وزراء أوبك+ سلسلة من الاجتماعات في 29 تشرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027، في ظل تحد لتحقيق التوازن في الإنتاج بعد خروج الإمارات من التحالف ومنظمة أوبك، ووسط ضغوط العراق وقازاخستان لرفع تقديرات قدراتهما الإنتاجية.

وفي الولايات المتحدة، قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط ارتفعت 1.1 مليون برميل إلى 418.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 تشرين الثاني مما منح الدعم للأسعار بعدما توقع المحللون زيادة 1.5 مليون برميل.

