خبرني - ترتفع درجات الحرارة قليلا الخميس، مع بقاء الأجواء لطيفة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر غيوم على ارتفاعات عالية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها الجمعة والسبت، لتسود أجواء لطيفة إلى معتدلة نهارا، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما تكون الأجواء باردة نسبيا ليلا في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية صباح الخميس نتيجة تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.