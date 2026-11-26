خبرني - يعاني كثيرون من حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض، وهو شعور مزعج بعودة عصارات المعدة إلى المريء، ما يسبب الحرقان في الصدر والغثيان والفواق، وأحيانا ألما شديدا بعد الأكل.

ورغم أن كثيرين يلجؤون إلى الأدوية، فإن خبراء يقولون إن تغييرا بسيطا في النظام الغذائي والعادات اليومية قد يكون كافيا لتخفيف الأعراض، أو حتى التخلص منها من دون علاج طويل الأمد.

أطعمة قد تفاقم الأعراض

تقول أخصائية التغذية نيكولا لودلام-رين إن "تحديد الأطعمة المحفزة وتقليلها قد يحسن الأعراض بشكل كبير".

ومن أبرز المسببات التي قد لا ينتبه لها كثيرون:

- الفواكه الحمضية مثل البرتقال والأناناس.

- الطماطم ومعجونها وصلصاتها.

- الفاصوليا المطبوخة في صلصة الطماطم.

- الليمون والليمون الأخضر المضافان إلى السلطات والأطباق.

كما أن النعناع، رغم سمعته المرتبطة بالهضم، قد يزيد المشكلة سوءا. فشاي النعناع والعلكة وحلوى النعناع قد ترخي الصمام الفاصل بين المعدة والمريء، ما يسمح بعودة الحمض إلى الأعلى. وتنصح لودلام-رين باستبداله بشاي البابونج أو التوت.

الشوكولاتة والبصل والثوم

قد تزيد الشوكولاتة، وخصوصا الداكنة، من حرقة المعدة أيضا، بسبب احتوائها على مركبات قد ترخي الصمام بين المعدة والمريء. لذلك ينصح الخبراء بتقليلها، أو الاكتفاء بكمية صغيرة من الشوكولاتة بالحليب أو البيضاء.

ومن المسببات الأخرى: البصل النيئ والثوم النيئ، فهما غنيان بالفركتان، الذي قد يسبب الغازات والانتفاخ، ما يزيد الضغط داخل البطن ويدفع محتويات المعدة إلى الصعود نحو المريء.

عادات يومية تزيد المشكلة

لا يتعلق الأمر بما تأكله فقط، بل أيضا بكيفية الأكل. ومن العادات التي قد تفاقم الارتجاع:

- الأكل بسرعة.

- تناول الطعام أثناء العمل أو التنقل.

- الاستلقاء مباشرة بعد الوجبة.

- ارتداء ملابس ضيقة حول الخصر.

وينصح الخبراء بتناول وجبات أصغر، والمضغ جيدا، وتجنب الامتلاء المفرط، والانتظار أربع ساعات على الأقل قبل النوم. كما قد يساعد النوم على الجانب الأيسر أو رفع مستوى رأس السرير في تخفيف الأعراض ليلا.

ورغم أن الأدوية ما تزال مستخدمة على نطاق واسع، فإن هذه التغييرات البسيطة قد تكون كافية لدى كثيرين، وتجنبهم الاعتماد الطويل على العلاج الدوائي.