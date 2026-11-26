خبرني - قد لا تكون الملامح أو الكلمات وحدها ما يعزز جاذبية الشريك، إذ تشير دراسة جديدة إلى أن رائحته الطبيعية قد تصبح أكثر إثارة مع تطور العلاقة بين الطرفين.

وبحث علماء في هولندا في الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع الرائحة الطبيعية لشريكهم، وكيف يتغير هذا التفاعل مع نضج العلاقة. وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين أحبوا رائحة أجسام شركائهم كانوا أيضا أكثر ميلا إلى الإبلاغ عن وجود حميمية جنسية أكبر في علاقتهم.

كيف جرت الدراسة؟

اعتمد فريق البحث من جامعة رادبود على مجموعة من 150 رجلا وامرأة تراوحت مدة علاقاتهم بين شهر واحد و37 عاما. وفي البداية، طُلب من المشاركين تقييم شركائهم من حيث المظهر، والصوت، واللمس، والشخصية، والرائحة.

بعد ذلك، عُرض على كل مشارك أحد قمصان شريكه التي سبق له ارتداؤها، وطُلب منه شمّ رائحته وتقييمها من حيث مدى استحسانها وحدّتها، ومدى ما تبعثه لديه من شعور بالأمان والراحة أو الإثارة الجنسية.

نتائج أوضح لدى العلاقات الأطول

أظهرت النتائج أن المشاركين الذين استمتعوا برائحة شركائهم كانوا أكثر ميلا إلى الإبلاغ عن حميمية جنسية أعلى. وكان هذا الأثر أوضح لدى من تربطهم علاقات طويلة الأمد.

وذكرت الدراسة أن النتائج تشير إلى وجود "تأثير إحصائي مهم لكنه طفيف لتقييمات الرائحة في الحميمية الجنسية".

كما أفاد المشاركون الذين أحبوا رائحة شركائهم وكانوا في علاقات متوسطة أو طويلة الأمد بأنهم شعروا بقدر أكبر من الأمان العاطفي. في المقابل، لم تتغير آراء المشاركين بشأن مظهر شركائهم أو أصواتهم أو شخصياتهم أو كفاءتهم بعد شم القميص.

وأوضحت الدراسة أن الارتباط بين استحسان الرائحة والرضا عن العلاقة أو الحميمية العاطفية لم يبقَ ذا دلالة عندما جرى التحكم في تقييمات السمات الأخرى للشريك.

دور حسي فريد

أشار الباحثون إلى أن حجم التأثير والعينة المدروسة يفرضان قدرا من الحذر، كما أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة. لكنهم خلصوا إلى أن رائحة الشريك قد تلعب دورا فريدا في الحميمية الجنسية، حتى وإن كان تأثيرها أقل من تأثير الشخصية أو المظهر في مستوى الرضا العام عن العلاقة.

وقال الباحثون إن رائحة الشريك تبدو قادرة على تعزيز الحميمية بشكل مباشر وغير مباشر، لا سيما مع تعمق العلاقة، من خلال دعم مشاعر الأمان والإثارة الجنسية والارتباط المتكرر الإيجابي بين الطرفين.