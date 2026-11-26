خبرني - أعلنت صيدلية Greenwich Rx، ومقرها ولاية تكساس، سحب عدد من حقن إنقاص الوزن المركبة، وعلى رأسها "سيماغلوتايد" و"تيرزيباتايد"، بعد ظهور مخاوف تتعلق بعدم ضمان التعقيم.

وأوضحت الصيدلية أن هذا الإجراء جاء عقب رصد مؤشرات دفعتها إلى الشك في سلامة التعقيم، وهو ما قد يعني احتمال احتواء المنتجات على أوساخ أو بكتيريا يمكن أن تسبب عدوى خطيرة، وربما تهدد الحياة.

ويعد "سيماغلوتايد" المادة الفعالة في دوائي "ويغوفي" و"أوزمبيك"، بينما يعد "تيرزيباتايد" المادة الفعالة في "زيبباوند" و"مونجارو".

وشمل السحب 31 حقنة مختلفة، من بينها أيضا مركبات ببتيدية مثل NAD+، التي يربطها البعض بزيادة العمر المتوقع، وBPC-157 المرتبطة بتحسين تعافي العضلات. وتم بيع هذه الأدوية عبر منصات الطب عن بُعد على مستوى الولايات المتحدة بين 10 أغسطس و21 سبتمبر من هذا العام، على أن تنتهي صلاحيتها حتى نهاية العام الجاري.

ولم يتضح العدد الدقيق للحقن التي شملها السحب. وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، لم يثبت وجود تلوث في المنتجات المسحوبة، كما لم تُسجل أي حالات مرضية أو وفيات مرتبطة باستخدامها. وفي إشعار السحب، طلبت الصيدلية من العملاء التوقف فورا عن استخدام المنتجات والتخلص منها مباشرة.

أما بالنسبة إلى الأدوية الموصوفة طبيا، مثل أدوية GLP-1، فنُصح المرضى بالتواصل مع أطبائهم لمعرفة الإجراء المناسب إذا كانت أدويتهم مشمولة بالسحب.

وتسمح السلطات للصيدليات بإنتاج نسخ مركبة من بعض الأدوية عندما تكون هناك حالة نقص في الإمدادات، لضمان استمرار حصول المرضى عليها. لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تقول إن "سيماغلوتايد" و"تيرزيباتايد" ليسا ضمن قائمة الأدوية الناقصة حاليا.

وبدلا من ذلك، باعت Greenwich Rx نسخا من هذه الأدوية مضافا إليها مكونات مثل فيتامين B12 والغليسين، وهما مادتان ترتبطان بزيادة الطاقة. غير أن هذه التركيبات لم تحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام.

ورغم أن هذه الأدوية لا تُصرف إلا بوصفة طبية، يمكن للأطباء وصفها خارج نطاق الاستخدام المعتمد لعلاج حالات غير مدرجة ضمن الاستعمال الرسمي لها.

وفي تقرير من ولاية كاليفورنيا، قالت السلطات الصحية إن الشركة باعت أكثر من 250 ألف دواء مركب داخل الولاية. وأضافت Greenwich Rx أنها أصدرت قرار السحب بعد تفتيش أجرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمرافقها.

وفي تقرير التفتيش، والذي يتركه المفتشون عند رصد ملاحظات لا تتوافق مع المعايير، قالت السلطات إنها سجلت مؤشرات أثارت قلقها بشأن مستوى التعقيم. وشملت هذه المؤشرات نموا ميكروبيا على الأسطح، ووجود مخلفات داخل فتحات التهوية.

وجاء في التحذير الرسمي: "إن استخدام منتج دوائي يُفترض أن يكون معقما، لكنه غير معقم، قد يؤدي إلى التهابات خطيرة قد تكون مهددة للحياة".

وأضاف: "لم تحدد Greenwich Rx أي دليل على وجود تلوث في المنتجات المسحوبة؛ ومع ذلك، فهي تباشر هذا السحب على سبيل الاحتياط".