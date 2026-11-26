خبرني - كشفت دراسة حديثة عن فوائد محتملة لأدوية التخسيس قد تتجاوز فقدان الوزن وتنظيم سكر الدم، لتشمل تحسين بعض مؤشرات الخصوبة لدى الرجال.

وتنتمي هذه الأدوية إلى فئة من العقاقير تعرف باسم ناهضات مستقبلات GLP-1، ومن أبرزها "سيماغلوتايد"، المادة الفعالة في "أوزمبيك"، و"ليراغلوتايد"، المعروف تجاريا باسم "فيكتوزا". وقد طورت أساسا لعلاج السكري من النوع الثاني، قبل أن يتوسع استخدامها في علاج السمنة وإنقاص الوزن.

وشملت الدراسة، المنشورة في مجلة Biomedicines، نحو 108 رجال يعانون السمنة و/أو السكري من النوع الثاني، وتابعت تأثير العلاج بأحد هذه الأدوية في مؤشرات السائل المنوي والهرمونات الجنسية على مدار عام.

تحسن في جودة الحيوانات المنوية

أظهرت النتائج ارتفاع نسبة الحيوانات المنوية ذات الشكل الطبيعي من أكثر قليلا من 3% قبل العلاج إلى نحو 4.5% بعد 12 شهرا.

كما ارتفعت نسبة الحيوانات المنوية القادرة على الحركة التقدمية من 23% إلى 38%، إلى جانب تحسن تركيز الحيوانات المنوية.

وتعد هذه المؤشرات من العوامل المهمة عند تقييم جودة السائل المنوي والقدرة الإنجابية لدى الرجال.

ارتفاع التستوستيرون بنحو 30%

لم تقتصر التغيرات على الحيوانات المنوية، إذ سجل الباحثون ارتفاعا في متوسط مستويات هرمون التستوستيرون بنحو 30%، بالتزامن مع انخفاض مستويات هرمون الإستراديول (أحد هرمونات الإستروجين، ويُعرف بأنه الهرمون الأنثوي الرئيسي، لكنه موجود أيضا لدى الرجال بنسب طبيعية وبكميات أقل).

وقد يرتبط هذا التحسن بفقدان الوزن وتراجع الدهون الحشوية، التي تشير أبحاث إلى دورها في خفض مستويات التستوستيرون.

لكن الباحثين لم يجدوا علاقة مباشرة بين التغير في مؤشر كتلة الجسم وارتفاع تركيز الحيوانات المنوية، ما يترك المجال لاحتمال وجود آليات أخرى.

ومن بين التفسيرات المطروحة احتمال أن تؤثر أدوية GLP-1 مباشرة في الخصيتين، إذ رصدت دراسات سابقة وجود مستقبلات لهذه الأدوية على الحيوانات المنوية البشرية.

كما تشير تجارب أولية على الحيوانات إلى احتمال أن تساعد هذه العقاقير في الحد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي داخل الخصيتين، بما قد يدعم إنتاج الحيوانات المنوية والتستوستيرون.

هل تصبح أدوية GLP-1 علاجا لضعف الخصوبة؟

رغم النتائج المشجعة، لا يمكن اعتبار هذه الأدوية علاجا مثبتا لضعف الخصوبة لدى الرجال.

فالدراسة لم تتضمن مجموعة ضابطة للمقارنة، كما لم تتوفر معلومات كافية عن التاريخ الإنجابي للمشاركين، وهو ما يجعل من الصعب إثبات أن التحسن في مؤشرات السائل المنوي أدى إلى زيادة فرص الإنجاب.

وفي دراسة صغيرة أجريت في سلوفينيا عام 2025، لاحظ الباحثون أن 13 رجلا يعانون السمنة والسكري من النوع الثاني وانخفاض التستوستيرون، شهدوا تضاعف نسبة الحيوانات المنوية ذات الشكل الطبيعي بعد تناول "سيماغلوتايد"، إلى جانب ارتفاع مستويات التستوستيرون. لكن هذه الدراسة لم تتضمن أيضا مجموعة تلقت دواء وهميا.

وتشير تفسيرات علمية إلى أن تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم استهلاك الغلوكوز داخل الخصيتين قد يكون أحد المسارات التي تساعد من خلالها هذه الأدوية في دعم إنتاج الحيوانات المنوية.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن الأدلة المتاحة لا تزال محدودة، وأن تأثير أدوية GLP-1 في الخصوبة الذكرية لم يحسم بعد.

وتبقى الحاجة قائمة إلى تجارب سريرية أكبر، مزدوجة التعمية ومضبوطة بدواء وهمي، لتحديد ما إذا كانت هذه الأدوية تحسن الخصوبة بالفعل، أم أن النتائج المسجلة ترتبط أساسا بفقدان الوزن وتحسن الصحة الأيضية.