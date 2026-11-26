خبرني - تعقد اللجنة المالية النيابية، الخميس، اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، بمشاركة وزارات الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والاستثمار، والتنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية.

ووفق جدول أعمال مجلس النواب، تُعقد الاجتماعات على فترتين، الأولى من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، والثانية من الثانية بعد الظهر حتى الثالثة والنصف، في قاعة مصطفى خليفة بالطابق الثاني.

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية سليمان الخرابشة قال لـ"المملكة" إن اللجنة تستهدف إنجاز مناقشات المشروع خلال ثلاثة أسابيع وإقراره قبل نهاية العام، موضحا أنها ستلتقي نحو 80 وزارة وهيئة ودائرة، مع التركيز على مراجعة النفقات والإيرادات وخفض المصاريف غير المبررة.

وتتضمن أبرز ملامح مشروع الموازنة ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 18% لتصل إلى 1.7 مليار دينار، وزيادة الإيرادات المحلية بنحو 11% إلى 10.9 مليار دينار، فيما تقدر النفقات الجارية بنحو 12 مليار دينار.

كما رصد المشروع زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.