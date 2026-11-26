خبرني - بيعت إحدى لوحات "علبة حساء كامبل" التي رسمها الفنان آندي وارهول عام 1962، بأكثر من 9 ملايين دولار في مزاد أقامته دار كريستي للمزادات في مركز روكفلر بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتحمل اللوحة عنوان "علبة حساء كامبل (نودلز الديك الرومي)"، ورسمها وارهول ضمن مجموعة لوحات تحمل اسم المنتج الشهير "حساء كامبل". وتصور كل لوحة نوعا من الحساء.

وذكرت دار كريستي للمزادات أن اللوحة بيعت مقابل 9 ملايين و26 ألف دولار، إذ كانت التقديرات تتراوح بين 6 و8 ملايين دولار، فيما بدأ المزاد من 4 ملايين دولار.

وأوضحت الدار أن مجموعة لوحات علب الحساء تعد "واحدة من أبرز النماذج المبكرة للفن الشعبي (فن البوب)". كما تمثل جزءا مهما من تطور وارهول الفني، إذ عُرضت للمرة الأولى في يوليو/تموز عام 1962.

ومن خلال مجموعة لوحات "علب حساء كامبل"، أدخل وارهول هذا النوع من الفن إلى دائرة الاهتمام العام، وسرعان ما أصبح هذا الفن أحد أبرز التيارات الفنية التي ميّزت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وعلى خلاف أعماله الفنية اللاحقة، رسم وارهول لوحة "نودلز حساء الديك الرومي" يدويا.

وبحسب الدار، استخدم الفنان عناصر اقتطعها من الصورة الأصلية لعلبة الحساء من مطبوعات رسمية خاصة بشركة كامبل، ثم ألصقها على ورقة شفافة مخصصة للتبغ، ثم أسقط صورتها على القماش باستخدام الضوء.

وبعد رسم العلبة على اللوحة، أضاف وارهول اسم نوع الحساء يدويا على سطح اللوحة، في حين استخدم ختما لطباعة الزخارف الذهبية التي تتخذ شكل زهرة الزنبق، والموجودة على الحافة السفلية للعلبة.

وأهدى وارهول اللوحة إلى صديقه المصور إدوارد والوويتش، قبل أن تنتقل لاحقا إلى مجموعة إيليانا ومايكل سونابند الفنية، ثم أُعيرت إلى متحف بالتيمور للفنون، حيث ظلت هناك لمدة طويلة.

آندي وارهول

وهاجر آندي وارهول مع والديه من تشيكوسلوفاكيا عندما كان طفلا، واشتهر بتحويل أمور عادية إلى أعمال فنية ذات دلالات وقيمة ومعنى. واستخدم ورق الإعلانات ومنشوراتها وأغلفة الهدايا وحوّلها إلى أنماط أكثر تعبيرا عن مضمون الحياة الاستهلاكية الحديثة في الولايات المتحدة.

واشتهر وارهول باستخدام تقنية حديثة في الرسم بدءا من ذاك الوقت، بحيث يستخدم جهازا لتكبير انعكاس الصور الفوتوغرافية على أقمشة معلقة على الجدران، ثم يباشر بطلاء القماش دون تحديد العناصر بالقلم الرصاص، وهو ما جعل العمل أقرب إلى لوحة منه إلى تصميم غرافيك.