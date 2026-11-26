خبرني - تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى ما دون 40 دولارا للأونصة، متأثرة بتسارع التضخم الأمريكي وتزايد توقعات استمرار الاحتياطي الفدرالي في رفع أسعار الفائدة، بالتزامن مع ضغوط البيع الناجمة عن اضطرابات أسواق الأسهم وتوقعات تحول سوق الفضة العالمية من العجز إلى الفائض خلال عام 2027.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.7% إلى 38.5 دولارا للأونصة، بعدما تجاوز سعرها 120 دولارا للأونصة لفترة وجيزة في يناير/كانون الثاني الماضي، لتفقد بذلك أكثر من 67% من قيمتها مقارنة بتلك المستويات.

وتتعرض الفضة لضغوط متزايدة من عوامل نقدية واستثمارية وصناعية، تشمل ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن، وتصفية المراكز الاستثمارية لتغطية خسائر أسواق الأسهم، وتراجع الطلب الصناعي، خصوصا في قطاع الطاقة الشمسية.

ضغوط نقدية

وجاء الهبوط الأخير في أسعار الفضة عقب صدور بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، التي أظهرت تسارع التضخم، وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 3.8% على أساس سنوي خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، مقابل 3.6% في سبتمبر/أيلول.

كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 3.3% مقابل 3.1% في الشهر السابق، متجاوزا توقعات الأسواق البالغة 3.2%.

وعززت هذه البيانات توقعات رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع استمرار احتمالات تنفيذ زيادة إضافية في يناير/كانون الثاني 2027.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الفضة، باعتبارها أصلا لا يدر عائدا دوريا، مما يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو الأصول المدرة للعائد.

كما أسهم ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 104 نقاط في زيادة الضغوط على الفضة، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة شراء المعدن بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين الذين يستخدمون عملات أخرى.

تصفية الاستثمارات

وامتدت تداعيات موجة البيع في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى أسواق المعادن النفيسة، مع اضطرار بعض المستثمرين إلى تصفية حيازاتهم من الفضة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية خسائر محافظ الأسهم ومتطلبات الهامش، وفقا لصحيفة "فايننشال إكسبرس".

وتتعرض الفضة، التي تجمع بين خصائص الأصل الاستثماري والمعدن الصناعي، لضغوط مزدوجة عند ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع توقعات الطلب الصناعي.

وانعكست موجة البيع العالمية على الأسواق المحلية، إذ تراجعت أسعار الفضة في السوق الهندية بنحو 5.9% إلى 143 ألفا و384 روبية للكيلوغرام، مقابل 152 ألفا و496 روبية عند الإغلاق السابق، وفقا للصحيفة.

انحسار العجز

رغم التراجع الحاد في الأسعار، تتجه سوق الفضة العالمية إلى تسجيل عجز في الإمدادات للعام السادس على التوالي خلال 2026، مع توقعات بتجاوز الطلب حجم المعروض بنحو 35 مليون أونصة، وفقا لبيانات معهد الفضة ومؤسسة "ميتالز فوكس".

ومن المتوقع أن يصل العجز التراكمي في السوق منذ عام 2021 إلى نحو 746 مليون أونصة بنهاية العام الجاري، بما يعادل نحو 90% من الإنتاج السنوي العالمي لمناجم الفضة، المتوقع بلوغه 834 مليون أونصة في 2026.

وتكشف بيانات معهد الفضة و"ميتالز فوكس"، التي حللتها شركة "جي إي إم مايننغ كونسلتنغ"، عن تحول السوق العالمية من تسجيل فوائض في المعروض بين عامي 2017 و2020 إلى تسجيل عجز متواصل منذ عام 2021.

وتشير البيانات إلى تقلص العجز المتوقع في سوق الفضة بنحو 86% مقارنة بذروته المسجلة عام 2022، مما يعكس انحسار اختلال التوازن بين العرض والطلب، رغم محدودية نمو الإنتاج العالمي.

تراجع الطلب

ويمثل تراجع الاستهلاك الصناعي أحد أبرز العوامل التي قد تدفع سوق الفضة نحو تسجيل فائض خلال العام المقبل، خصوصا مع توجه الشركات المصنعة للألواح الشمسية إلى تقليص استخدام المعدن نتيجة الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعاره سابقا.

ويتوقع "دويتشه بنك" انخفاض الاستهلاك العالمي للفضة في تطبيقات الطاقة الشمسية بأكثر من 20% خلال عام 2026، مع تراجع الطلب الصيني في هذا القطاع بنسبة 33%.

كما يرجح البنك انخفاض كمية الفضة المستخدمة في تصنيع الخلية الشمسية الواحدة بنسبة 17% خلال العام الجاري.

وتتجه الشركات المصنعة إلى استخدام موصلات كهربائية أقل سماكة، ومعاجين فضة مطلية بالنحاس، وتصميمات بديلة للخلايا الشمسية، بهدف تقليل الاعتماد على الفضة وخفض تكاليف الإنتاج.

وتتوقع مؤسسة "ميتالز فوكس" انخفاض إجمالي الطلب العالمي على الفضة بنسبة 5% خلال عام 2026، نتيجة ضعف الطلب على المجوهرات والمصنوعات الفضية، إلى جانب الضغوط على الاستهلاك الصناعي.

وترجح ارتفاع إمدادات الفضة من إعادة التدوير بنسبة 6% خلال العام الجاري، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012.

وبحسب تقديرات "دويتشه بنك"، تجاوزت مخزونات الفضة في الخزائن التجارية بلندن 914 مليون أونصة بنهاية أغسطس/آب الماضي، بينها أكثر من 300 مليون أونصة متاحة للشراء، بزيادة 70% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول 2025.

توقعات الأسعار

ويرى رئيس أبحاث المعادن لدى "دويتشه بنك" دانيال غالي أن التراجع الملحوظ في الطلب الصناعي، خصوصا نتيجة تقليص استخدام المعدن في عمليات التصنيع، قد يدفع السوق إلى تسجيل فائض في المعروض.

ويرجح البنك إمكانية تحول سوق الفضة العالمية إلى الفائض في عام 2027، رغم استمرار محدودية نمو إنتاج المناجم.

ومع ذلك، يتوقع "دويتشه بنك" أن يبلغ متوسط السعر الفوري للفضة نحو 70 دولارا للأونصة بحلول الربع الثاني من عام 2027، مع تزايد أهمية التدفقات الاستثمارية في تحديد اتجاه الأسعار في ظل ضعف الطلب الصناعي.