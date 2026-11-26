خبرني - أسقط الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يقضي بتجميد اعتقال اليهود المتشددين (الحريديم) المتهربين من التجنيد لمدة عام، في خضم مفاوضات يجريها غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مع الأحزاب الحريدية.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 63 نائبا من أصل 120 صوّتوا ضد المشروع في القراءة التمهيدية مقابل تأييد 49، مشيرة إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو ومعسكره أيدوا المشروع.

وأفادت صحيفة معاريف بأن أحزاب معسكر آيزنكوت، بما فيها حزب إسرائيل بيتنا، والأحزاب العربية صوّتت ضد المشروع.

ونص المشروع، الذي قدمه النائبان مئير بوروش وإلياكيم شتارك من حزب يهدوت هتوراه الحريدي، على تجميد إجراءات الاعتقال والتحقيق وإنفاذ القانون بحق طلاب المعاهد الدينية الذين لم يلتحقوا بالخدمة العسكرية لمدة عام.

خلافات تشكيل الحكومة

وعقب التصويت، هاجم حزب شاس الحريدي معسكر آيزنكوت، متهما إياه بمواصلة التنكيل بطلاب المعاهد الدينية رغم وعوده بتسوية أوضاعهم القانونية، واحتجازهم "رهائن لأغراض سياسية".

كما دعا بوروش أعضاء الكنيست إلى إعادة النظر في مواقفهم، معتبرا أن رفض المشروع يعمّق الانقسام في البلاد.

في المقابل، نقلت صحيفة معاريف عن مصادر في معسكر آيزنكوت اتهامها حزب الليكود بمحاولة إثارة خلاف سياسي بشأن الاعتقالات للضغط على المعسكر في أثناء مفاوضاته مع الأحزاب الحريدية.

وجاء التصويت غداة إعلان هيئة البث الإسرائيلية إحراز تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة بين حزبي يشار ويهدوت هتوراه، رغم استمرار الخلاف بشأن توقيت وقف الاعتقالات، إذ تسعى الأحزاب الحريدية إلى إقرار قانون يوقفها قبل أداء الحكومة اليمين الدستورية، بينما يفضل آيزنكوت معالجة المسألة بقرار حكومي بعد تشكيلها.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد حصوله على توصيات 67 نائبا، وتنتهي مهلته الأولية في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوما.

عقبات قانونية

وبحسب معاريف، يروج حزب شاس لمشروع قانون منفصل يقضي بتعليق إجراءات الاعتقال بحق جميع المكلفين بالخدمة العسكرية ممن لم يباشروها بعد حتى تشكيل حكومة جديدة، دون إلغاء التجنيد الإلزامي أو أوامر الالتحاق بالخدمة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت في سبتمبر/أيلول الماضي قانونا سابقا لتجميد إجراءات إنفاذ القانون بحق طلاب المعاهد الدينية بسبب خلل جوهري في العملية التشريعية، في حين رأى 8 من القضاة التسعة أن القانون ينتهك مبدأ المساواة بصورة غير دستورية.

وفي يونيو/حزيران 2024، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع بعدم وجود أساس قانوني لإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وأمرت بوقف التمويل الحكومي للمؤسسات الدينية عن الطلاب المشمولين بواجب التجنيد.