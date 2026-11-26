خبرني - توفي، الأربعاء، المعارض والنائب السوري رياض سيف عن 80 عاما، بعد مسيرة امتدت عقودا في العمل السياسي برز خلالها كأحد أهم الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي، ومكافحة الفساد.

ونعى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، المعارضَ الراحل في منشور على منصة إكس، قائلا "رحل عنا السياسي ورجل ‏الأعمال رياض سيف بعد مسيرة نضالية ‏طويلة خاضها ضد ظلم نظام الأسد، دفع ‏خلالها أثمانا من حريته، وظل متمسكا ‏بمواقفه ومطالبته بالحرية والكرامة للسوريين".

سيرة معارض

كما نعى مجلس الشعب السوري سيف، الذي كان نائبا في عهد بشار الأسد، وهو أحد النواب القلائل الذين انتقدوا الحكم وسياساته الاقتصادية علنا.

وقال المجلس إن سيف "ناضل في مواجهة النظام البائد، وتعرّض للاعتقال بسبب مواقفه المناهضة للفساد بأشكاله الإدارية والمالية والسياسية".

وأمضى سيف الذي وُلد عام 1946 في دمشق، 8 أعوام في السجن خلال حكم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، لتنظيمه اجتماعات بشأن قضايا حقوق الإنسان في بيته بعد وصول بشار الأسد إلى السلطة إثر وفاة والده حافظ في عام 2000.

وأسس في سبتمبر/أيلول من العام نفسه "منتدى الحوار الوطني"، الذي استضاف لقاءاته في ‌‏منزله بدمشق، وأتاح مساحة للنقاش السياسي والفكري بين شخصيات معارضة ‏ومثقفين وناشطين، كما دعا إلى إقرار التعددية السياسية وحق السوريين في تشكيل ‌‏أحزاب مستقلة.‏

رفع الحصانة واعتقال

وفي 6 سبتمبر/أيلول 2001، اعتقلته مخابرات النظام المخلوع، بعد رفع الحصانة البرلمانية ‌‏عنه، على خلفية نشاطه السياسي ومطالبته بتغيير بنية النظام السياسي، حيث حكمت ‌‏عليه محكمة الجنايات في دمشق بالسجن 5 سنوات، في قضية ارتبطت بنشاطه ‌‏خلال ربيع دمشق.‏

وبعد الإفراج عنه عام 2006، واصل سيف نشاطه السياسي، وشارك في العمل ‏ضمن ‌‏"إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، الذي أُطلق في أكتوبر/تشرين الأول ‌‏2005، ‏ودعا إلى التغيير الديمقراطي السلمي، وبناء دولة تقوم على التعددية السياسية ‏وسيادة ‏القانون.

وغادر سيف سوريا في يونيو/حزيران 2012، بعد اندلاع الثورة السورية التي قمعتها السلطة بدموية، قبل أن تتحول إلى ثورة مسلحة دامت نحو 14 عاما، وأصبح نائبا لرئيس الائتلاف الوطني السوري لدى تأسيسه بعد بضعة أشهر، قبل أن يُنتخب رئيسا له في عام 2017.

ولم يعد سيف إلى سوريا إلا بعد سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وفور عودته، أعاد إطلاق أنشطة منتداه في منزله، قائلا إنه يريد العمل من أجل الديمقراطية والحريات، رغم تدهور صحته.

ونشر سيف مذكراته عام 2020. وهو ينتمي لأسرة متواضعة، وبدأ العمل في مصنع للنسيج وهو في الثانية عشرة من عمره، قبل أن يفتتح ورشته الخاصة التي تحولت إلى شركة مزدهرة.