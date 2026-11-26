خبرني - أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قانونا يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء المختص، في خطوة تتيح للمتضررين الطعن في القرارات الإدارية التي كانت محصنة بموجب تشريعات سابقة.

وتنص المادة الأولى من القانون على إلغاء "جميع النصوص القانونية المتضمنة حجب حق التقاضي، أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة".

ويتيح القانون للمتضررين من القرارات الإدارية التي كانت محصنة بموجب تشريعات سابقة، اللجوء إلى القضاء المختص والطعن فيها، وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.

ويستند القانون إلى المادة الـ17 من الإعلان الدستوري الذي وقّعه الشرع في 13 مارس/آذار 2025، والتي تكفل حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن، وتحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

ويأتي إصدار القانون في إطار جهود السلطات السورية لتطوير المنظومة التشريعية والقضائية وإلغاء القوانين الاستثنائية التي أضرت بحقوق المواطنين خلال العقود الماضية.

وكان مجلس الشعب السوري (البرلمان) قد أقرّ في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مشروع القانون، لرفع القيود التي تحول دون لجوء المتضررين من القرارات الإدارية إلى القضاء.

وقال رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك، بعد إقرار مشروع القانون، إنه يعيد للسوريين حق التقاضي الذي سُلب منهم منذ 60 عاما، مشيرا إلى حرمانهم من الطعن أمام القضاء الإداري في قضايا عدة، بينها بعض قرارات لجان الاستملاك.

وكانت بعض التشريعات النافذة في عهد النظام المخلوع تتضمن نصوصا تعتبر قرارات ‏صادرة عن لجان خاصة أو سلطات إدارية مبرمة وغير قابلة للطعن أمام القضاء، ما ‏كان يحرم أصحاب العلاقة المتضررين من حق اللجوء إلى القضاء للطعن فيها.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطاحت فصائل الثورة السورية بنظام بشار الأسد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم عائلة الأسد.

ومنذ ذلك الحين، تعمل الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء مؤسسات الدولة وإصلاح منظومتها القانونية خلال المرحلة الانتقالية التي حدد الإعلان الدستوري مدتها بـ5 سنوات.