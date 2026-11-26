خبرني - أفاد موقع "بريكينغ ديفينس" بأن الجيش الأمريكي نشر رسميا أول بطارية من منظومة الأسلحة الفرط صوتية البعيدة المدى (LRHW)، المعروفة باسم "دارك إيغل".

ونقل الموقع عن الفريق فرانك لوزانو، المسؤول عن برامج اقتناء أسلحة الإسناد الناري في الجيش الأمريكي، قوله في مقابلة أجريت في 19 نوفمبر ونشرت في 25 نوفمبر: "لقد اكتمل نشرها، وهي جاهزة للعمل".

وأوضح لوزانو أن المنظومة تتمتع بالجاهزية القتالية ويمكن نشرها واستخدامها في أي مكان في العالم، لكنه امتنع عن الكشف عن موعد نشر البطارية الأولى ومكانه.

وأشار الموقع إلى أن الجيش الأمريكي كان يعتزم نشر البطارية الأولى عام 2023، إلا أن مشكلات ظهرت خلال الاختبارات، بينها خلل فني في منصة الإطلاق، حالت دون تنفيذ هذه الخطط.

وأرجأ الجيش الأمريكي لاحقا موعد نشر المنظومة إلى سبتمبر 2025، لكنه أخفق مجددا في الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، لم يكن الجيش الأمريكي قد استكمل نشر البطارية الأولى حتى أكتوبر 2026.

وكشف لوزانو أن الجيش يعمل حاليا على تجهيز البطاريتين الثانية والثالثة، وأن إنتاج الثالثة تجاوز منتصف الطريق، متوقعا أن تدخل البطاريتان الخدمة بوتيرة أسرع مقارنة بالأولى، دون تحديد مواعيد لذلك.

ولفت الموقع إلى تنامي اهتمام البنتاغون والكونغرس خلال السنوات الأخيرة بتطوير الأسلحة الفرط صوتية واقتنائها، في ظل امتلاك روسيا والصين برامج لتطوير هذه الأسلحة.